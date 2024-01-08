Οι πληροφορίες των οχημάτων μας στο Gov.gr Wallet - Δείτε αναλυτικά

Για πρώτη φορά οι πολίτες έχουν στο κινητό τους το σύνολο της πληροφορίας για το όχημά τους στο Gov.gr Wallet με τρόπο απλό, φιλικό και χωρίς πολλαπλές και χρονοβόρες επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες και, όπως σημειώνεται σε σχετική κοινή ανακοίνωση των των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το MyAuto αποτελεί επί της ουσίας τον ηλεκτρονικό φάκελο των οχημάτων και οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσθέσουν τις πληροφορίες στο Gov.gr Wallet τους.

Συγκεκριμένα μέσω του Gov.gr Wallet, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων έχουν για ενημερωτικούς λόγους πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του οχήματός τους, όπως αυτά τηρούνται σε μητρώα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Τα στοιχεία ομαδοποιούνται σε κατηγορίες βάσει των μητρώων από τα οποία αντλούνται.

Το προσεχές διάστημα τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα μέσω του AuditCar στις ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να απαλειφθεί η ανάγκη προσκόμισης ή επίδειξης τους από τους πολίτες.

Διαθέσιμες στο Gov.gr Wallet είναι οι εξής πληροφορίες:

· Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας από τα Μητρώα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

· Στοιχεία τεχνικών ελέγχων οχημάτων – ΚΤΕΟ από τα Μητρώα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

· Στοιχεία καταβολής τελών κυκλοφορίας, ακινησίας και ιδιοκτησίας από τα Μητρώα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

· Εύρεση ασφάλισης οχημάτων από τα Μητρώα του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Ο πολίτης μπορεί να βλέπει και να ελέγχει για κάθε όχημά του:

· Τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας

· Αν έχει πληρώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας

· Αν το όχημα του είναι σε κίνηση ή ακινησία

· Αν το όχημα του έχει κλαπεί

· Το αποτέλεσμα του Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου. Ο πολίτης μέσω του Gov.gr Wallet θα λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του, δύο εβδομάδες πριν τον επόμενο Τεχνικό Έλεγχο

· Τα στοιχεία ασφάλισης του οχήματος.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των οχημάτων αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

