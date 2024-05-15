Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε την έβδομη έκθεση προόδου υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας την περίοδο 2020-2025.

Η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση της υλοποίησης της στρατηγικής για την Ένωση Ασφάλειας από το 2020 που εγκρίθηκε έως σήμερα. Προβαίνει σε απολογισμό της προόδου και των επιτευγμάτων σε 5 βασικούς τομείς: προστασία των υλικών και ψηφιακών υποδομών της ΕΕ, καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ενίσχυση της επιβολής του νόμου και της δικαστικής συνεργασίας και συνεργασία με διεθνείς εταίρους.

Η Επιτροπή έχει εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ένωση Ασφάλειας και έχει ενσωματώσει νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων και μεταβαλλόμενων με την πάροδο των ετών προκλήσεων ασφαλείας. Στα τέσσερα χρόνια της υλοποίησής της, η στρατηγική έχει εδραιώσει την εργαλειοθήκη ασφαλείας της ΕΕ και πλέον παρέχει μια ισχυρή βάση για την προστασία των Ευρωπαίων στο μέλλον.

