Η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν σήμερα συμβόλαιο που προβλέπει την ανάπτυξη από τις δύο χώρες μέχρι τα χρόνια του 2030 ενός νέου τύπου πυραύλου ικανού να αναχαιτίζει υπερηχητικά όπλα.

Το πρόγραμμα αυτό, το κόστος του οποίου υπερβαίνει τα 3 δισεκ. δολάρια, είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά τον περασμένο Αύγουστο, όταν οι ηγέτες των δύο χωρών είχαν συναντηθεί σε σύνοδο κορυφής με τη Νότια Κορέα στο Καμπ Ντέιβιντ, κοντά στην Ουάσινγκτον.

«Αυτά τα τελευταία χρόνια, γύρω από την Ιαπωνία, οι τεχνολογίες που συνδέονται με τους πυραύλους, όπως τα υπερηχητικά όπλα, βελτιώθηκαν σημαντικά», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του σχετικά μ' αυτή τη συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη του Glide Phase Interceptor (GPI).

«Επείγει να ενισχύσουμε τις ικανότητες αναχαίτισης αυτών των όπλων», πρόσθεσε.

Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει ήδη αφιερώσει στην ανάπτυξη πυραύλων αναχαίτισης 75 δισεκ. γεν (445 εκατ. ευρώ) στον προϋπολογισμό της για το 2024.

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι πετούν πέντε φορές ταχύτερα από τον ήχο και έχουν άτακτη πορεία, κάτι που δυσχεραίνει την αναχαίτισή τους.

Αυτά τα 75 δισεκ. γεν αποτελούν τμήμα ενός αμυντικού προϋπολογισμού ρεκόρ 7,95 τρισεκατομμυρίων γεν που εγκρίθηκε πέρυσι από το Τόκιο, σε μια περίοδο που οι εντάσεις με την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα αυξάνονται.

Ο πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα δεσμεύθηκε να διπλασιάσει τις αμυντικές δαπάνες ώστε να φθάσουν μέχρι το 2027 το όριο του 2% του ΑΕΠ που έχει καθορισθεί από το ΝΑΤΟ.

Η Ιαπωνία έχει ένα ειρηνιστικό Σύνταγμα που υιοθετήθηκε μετά τον πόλεμο και περιορίζει τις στρατιωτικές δυνατότητές της σε αμυντικά μέτρα.

Η χώρα επικαιροποίησε ωστόσο τις κύριες πολιτικές ασφαλείας και άμυνάς της το 2022, κάτι που δικαιολόγησε επικαλούμενη τις προκλήσεις που τίθενται από την Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

