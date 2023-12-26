Λογαριασμός
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο - Το ΙΧ του καρφώθηκε σε τοιχίο

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 24χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοιχίο

EKAB

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Επανομή, στη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 03:30. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 24χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοιχίο.

Συνέπεια της πρόσκρουσης ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα ο 24χρονος οδηγός του οχήματος.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.

Πηγή: thestival.gr

