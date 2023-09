Τραγωδία στη Λιβύη: 5 οι νεκροί Έλληνες - Έφτασαν οι τραυματίες στην Ελευσίνα Ελλάδα 07:39, 18.09.2023 linkedin

Τις επομένες ώρες θα φτάσει στην Ελευσίνα το C-27 που μεταφέρει τις σορούς των Ελλήνων - Τρία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο πολίτες διερμηνείς τα θύματα, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ