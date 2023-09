Πληροφορίες για 3 ή 4 Ελληνες στρατιωτικούς νεκρούς στη Λιβύη- Μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής

Για τέσσερις Ελληνες στρατιωτικούς, μέλη της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη νεκρούς, μεταδίδουν πληροφορίες και ρεπορτάζ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Οι πληροφορίες αυτές έως αυτή την ώρα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο στρατιωτικός συντάκτης του Σκάι, Σταύρος Ιωαννίδης οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι νεκροί Ελληνες είναι 3 ενώ υπάρχουν και δύο αγνοούμενοι.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.



