Μητσοτάκης για το δυστύχημα στη Λιβύη: Όλη η χώρα πενθεί - Θρηνούμε ζωές που χάθηκαν σώζοντας ζωές Πολιτική 10:27, 18.09.2023

«Είναι διπλά οδυνηρό να θρηνούμε ζωές που χάθηκαν σώζοντας ζωές. Και ταυτόχρονα να αγωνιούμε για την υγεία ανθρώπων μας, που θέλησαν να απαλύνουν την αγωνία άλλων ανθρώπων» ανέφερε ο πρωθυπουργός