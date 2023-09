O Έλληνας Youtuber που ταξίδεψε από την Ιταλία μέχρι τη Γαλλία με ηλεκτρικό πατίνι - Βίντεο Ελλάδα 22:18, 17.09.2023 linkedin

Ο Youtuber είχε ταξιδέψει από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η βάση του, μέχρι την Αθήνα, με ηλεκτρικό πατίνι. Αυτή την φορά αποφάσισε να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Η δοκιμασία δύσκολη αλλά τελικά ο Youtuber τα κατάφερε.