Λιβύη: Πώς η Ντέρνα έγινε ένα ανοιχτό νεκροταφείο - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με τον τελευταίο, επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 5.500 είναι οι νεκροί και πάνω από 10.000 οι αγνοούμενοι από το πέρασμα του Daniel