Τοποθετήθηκε η τρόπιδα στην τρίτη ελληνική φρεγάτα Belharra «Φορμίων» του ΠΝ - Η πορεία των εργασιών στις άλλες δυο

Η τοποθέτηση τρόπιδας του πρώτου μπλοκ της τρίτης ελληνικής φρεγάτας FDI HN - γνωστές και ως Belharra - με την ονομασία«Φορμίων» πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου ,στο ναυπηγείο της Naval Group ,στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

‘Όπως ανακοινώθηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία, πρόκειται για «ένα συμβολικό ορόσημο στο πρόγραμμα FDI HN για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας συναρμολόγησης του τρίτου πλοίου».

Η τοποθέτηση τρόπιδας της «Φορμίων», δείχνει, συνεχίζει η ανακοίνωση της Naval Group, την ισχυρή και μακροχρόνια βιομηχανική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Απόδειξη και επιβεβαίωση αυτού, προστίθεται, είναι το γεγονός ότι, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν ήδη παραδώσει τον προηγούμενο Φεβρουάριο πολλά προ εξοπλισμένα blocks για το πλοίο, που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα στις εγκαταστάσεις τους, μέσω μιας ολοκληρωμένης μεταφοράς τεχνολογίας που προσφέρθηκε από τη Naval Group.

Αυτά τα blocks βρίσκονται τώρα στη διαδικασία συναρμολόγησης στο Λοριάν μαζί με τα άλλα blocks της «Φορμίων».

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα FDI HN βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η φρεγάτα «Κίμων» καθελκύσθηκε τον Οκτώβριο του 2023 ενώ το PSIM της (ο ιστός που ονομάζεται Panoramic Sensors and Intelligence Module) εγκαταστάθηκε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Οι δοκιμές εν όρμω του πλοίου ξεκίνησαν στις αρχές Μαρτίου, με την ενεργοποίηση του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του πλοίου.

Το CMS της έχει ενεργοποιηθεί επί του σκάφους από τα τέλη Μαρτίου, με την τελευταία έκδοση που διαθέτει πολλές ειδικές δυνατότητες που έχει επιλέξει το Πολεμικό Ναυτικό.

Τα πρώτα 2 συστήματα κάθετης εκτόξευσης Aster 30 (A50 - Sylver®), εγκαταστάθηκαν στις αρχές Απριλίου.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2024 θα γίνει η έναρξη θαλάσσιων δοκιμών για τη φρεγάτα «Κίμων» και τη καθέλκυση της φρεγάτας «Νέαρχος».

Το PSIM της «Νέαρχος» έχει ήδη μεταφερθεί στην περιοχή δοκιμών στην ξηρά για μια δοκιμαστική περίοδο 5 μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί η ρύθμιση σε λειτουργία πολλών συστημάτων του PSIM.

Στη συνέχεια, το PSIM θα εγκατασταθεί στη «Νέαρχος», λίγες μέρες μετά τη καθέλκυση της φρεγάτας.

Το PSIM της «Φορμίων» βρίσκεται ήδη σε φάση προετοιμασίας. Η καλωδίωση και ο προ-εξοπλισμός του τμήματος θα ξεκινήσει σύντομα. Το τελευταίο block κύτους βρίσκεται υπό κατασκευή στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας και θα παραδοθεί τον Ιούλιο.

Οι τρεις φρεγάτες θα παραδοθούν το 2025 και το 2026.

FDI, η πρώτη ψηφιακή φρεγάτα

Η φρεγάτα FDI HS είναι ένα πολεμικό πλοίο ανοικτής θαλάσσης εκτοπίσματος 4.500 τόνων. Πρόκειται για πλοίο πολλαπλών αποστολών και με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα, διαθέτει υψηλού επιπέδου δυνατότητες σε όλους τους τομείς ναυτικής μάχης: αντιπλοϊκό, αντιαεροπορικό, ανθυποβρυχιακό και προβολή ειδικών δυνάμεων, με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών.

Διαθέτει τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες της Thales σε ραντάρ, σόναρ και ηλεκτρονικό πόλεμο.

Εξαιρετικά ισχυρά οπλισμένη (αντι-επιφανείας βλήματα MBDA Exocet MM40 B3C, και αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster 30, πύραυλοι RAM, ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90, πυροβόλα), η φρεγάτα FDI ΗΝ έχει ακόμη τη δυνατότητα και τη χωρητικότητα να επιβιβάζει ταυτόχρονα ένα ελικόπτερο και ένα μη επανδρωμένο εναέριο οχήμα (UAV).

Ενσωματώνει όλη τη τεχνογνωσία όλων των συνεργατών και υπεργολάβων της Naval Group, καταλήγει η ανακοίνωση της κατασκευάστριας εταιρείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.