Όλοι Μαζί Μπορούμε: Συγκέντρωση πασχαλινών δώρων

Με σύνθημα «Μπες και φέτος στο ρόλο σου! Γίνε Νονός» το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και Δήμοι της Αττικής διοργανώνουν δράση συγκέντρωσης Πασχαλινών δώρων, για τα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 22 Απριλίου, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, έως και το Σάββατο 27 Απριλίου, από τις 10:00 έως τις 14:00.

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ καλεί τον κόσμο να προσφέρει λαμπάδες, παπούτσια, παιχνίδια και ό,τι άλλο μπορεί να ονειρευτεί κάθε παιδί.

Τα Πασχαλινά δώρα που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι καινούρια, ή μεταχειρισμένα, σε άριστη κατάσταση, έτοιμα να χρησιμοποιηθούν.

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του κάθε Δήμου θα παραλάβουν τις προσφορές και θα τις διανείμουν στα παιδιών των Δημοτών τους που έχουν πραγματικά ανάγκη.

Μπείτε στο oloimaziboroume.gr και βρείτε το σημείο συγκέντρωσης του Δήμου που σας ενδιαφέρει.

Σας περιμένουμε!



