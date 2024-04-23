Νέες καταγγελίες καταφθάνουν στον ΣΚΑΪ σχετικά με τα επιδόματα. Όπως καταγγέλλουν αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί δε δικαιούνται ούτε επίδομα μητρότητας, ούτε την άδεια 9 μηνών.

Σύμφωνα με τον εργατολόγο κ. Κώστα Τσουκαλά «Πράγματι ισχύει αυτό διότι ο νόμος και η εγκύκλιος έχει εξαιρέσεις». Πρόκειται για ένα πρόβλημα όπως είπε που θα πρέπει να το λύσει το υπουργείο καθώς θα πρέπει ο νόμος να ισχύει για όλες τις κατηγορίες αφού αποτελούν σημαντική βοήθεια για την κάθε οικογένεια.

Μία ακόμη καταγγελία αφορά τα προβλήματα που υπάρχουν στο ψηφιακό κράτος. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε εργαζόμενος παρά το γεγονός πως εργάζεται από τις 4 Δεκεμβρίου θα πρέπει να πάει ο ίδιος στον ΕΦΚΑ για να ενεργοποιηθεί η ασφαλιστική του ικανότητα.

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά πρόκειται για «τεχνικά ζητήματα που θα πρέπει να λυθούν».

