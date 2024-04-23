Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο αλλά και για σωματική βλάβη, ασκήθηκε από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω σε βάρος του 21χρονου πατέρα και της 20χρονης μητέρας για το θάνατο του ενός έτους βρέφους τους.

Και οι δύο Ρομά κρατούνται προκειμένου αύριο να προσαχθούν ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή Κω για να απολογηθούν, ενώ το άλλο παιδί της οικογένειας (ένα αγοράκι δύο ετών) φιλοξενείται από συγγενικά πρόσωπα.

Όπως είναι γνωστό, το μωρό μεταφέρθηκε προχθές (Κυριακή 21 Απριλίου 2024) το βράδυ νεκρό στο νοσοκομείο της Κω. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 20χρονη μητέρα του παιδιού, διαπίστωσε στις 19:45 της ίδιας ημέρας ότι το κοριτσάκι της είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Στη συνέχεια, προσπάθησε να συνεφέρει το παιδί, ενώ ταυτόχρονα φώναζε για βοήθεια. Τότε, ένοικοι της πολυκατοικίας πήγαν στο διαμέρισμα προκειμένου να βοηθήσουν. Γύρω στις 20:15 η μητέρα του παιδιού κάλεσε ασθενοφόρο και ταυτόχρονα ένας άλλος ένοικος παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Στις 20:25 έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι το βρέφος δεν ανέπνεε και προχώρησαν σε ανάνηψη.

Στις 20:32 το βρέφος παρέλαβαν οι εφημερεύοντες γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Κω, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι το παιδί δεν ανέπνεε. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, το βρέφος κατέληξε στις 20:45.

Σύμφωνα με αρχικές πληροφορίες, οι γιατροί παρατήρησαν ότι το βρέφος είχε μώλωπες και εκδορές σε διάφορα μέρη του σώματός του. Αμέσως, ενημέρωσαν την αστυνομία, όπου κατά τον έλεγχο της σορού επιβεβαίωσαν και εκείνοι τα όσα ανέφεραν οι γιατροί. Επίσης έγινε λόγος για σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης, ωστόσο από την ιατροδικαστική έκθεση δεν προέκυψε κάτι τέτοιο.

Τόσο η μητέρα του βρέφους, που είναι έγκυος, όσο και ο πατέρας του, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο τμήμα. Εκεί φέρονται να δήλωσαν ότι το παιδί πνίγηκε με το γάλα, την ώρα που το τάιζε η μητέρα. Επίσης φέρονται να ανέφεραν στις Αρχές ότι τα τραύματα που έφερε το βρέφος προέρχονταν είτε από χτυπήματα που δέχθηκε από τον αδερφό της, ηλικίας δύο ετών, είτε από κάποια ατυχήματα.

Η οικογένεια ζει στην κεντρική Ελλάδα και πήγε στην Κω για την καλοκαιρινή περίοδο.

