Από τον τραυματισμό της αριστερής τραχηλικής χώρας, όπου κατέληξε η σφαίρα από το όπλο του 41χρονου αστυνομικού, επήλθε ο θάνατος του 17χρονου Ρομά στο Λεοντάρι Βοιωτίας μετά από καταδίωξη που είχε ξεκινήσει από την Αλίαρτο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον θάνατο του 17χρονου Ρομά στη Βοιωτία, διαπιστώθηκε ότι η σφαίρα αρχικά προκάλεσε ένα διαμπερές τραύμα στον αριστερό αντίχειρα και στη συνέχεια κατέληξε στην αριστερή τραχηλική χώρα.

Πρόκειται για ένα «τυφλό» τραύμα, καθώς η βολίδα παρέμεινε κοντά στον αυχένα, στην αριστερή πλευρά του λαιμού.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η βολή πραγματοποιήθηκε σε μικρή απόσταση από το θύμα, ενώ στον 17χρονο δεν διαπιστώθηκαν χτυπήματα στα πλευρά. Ωστόσο είχε εκδορές τριβής στην αριστερή πλευρά του προσώπου του, οι οποίες ενδεχομένως να προκλήθηκαν από την πτώση του θύματος στο έδαφος.

Τέλος, από τα δάχτυλα ελήφθησαν δείγματα και για τον εντοπισμό πυρίτιδας, προκειμένου να σταλούν στα εργαστήρια, έτσι ώστε να διαπιστωθεί πόσο κοντά ήταν το όπλο στο 17χρονο.

