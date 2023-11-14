Πάτρα: Ντελιβεράδες εντόπισαν τον οδηγό που χτύπησε και εγκατέλειψε συνάδελφό τους

Τροχαίο ατύχημα με τραυματία διανομέα φαγητού, σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 12/11/2023, στη συμβολή των οδών Αστιγγος και Σανταρόζα στην Πατρα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το δίκυκλο και εγκατέλειψε το σημείο.

Ο οδηγός του ΙΧ που φέρεται να παραβίασε προτεραιότητα χτύπησε με σφοδρότητα τον διανομέα, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος με τραύματα στο χέρι και το πόδι. Τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Στο σημέιο κλήθηκε η Αστυνομία, ενώ «σήμα» δόθηκε στους ντελιβαράδες που βρίσκονται σε υπηρεσία.

Η άμεση κινητοποίηση είχε ως αποτέλεσμα οι διανομείς τροφίμων να εντοπίσουν το αυτοκίνητο, σταθμευμένο σε συνοικία του Ζαβλανίου. Αστυνομικοί συνέλαβαν τον ασυνείδητο οδηγό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.