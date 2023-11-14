Λογαριασμός
Πάτρα: Ντελιβεράδες εντόπισαν τον οδηγό που χτύπησε και εγκατέλειψε συνάδελφό τους

Η άμεση κινητοποίηση είχε ως αποτέλεσμα οι διανομείς τροφίμων να εντοπίσουν το αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα με τραυματία διανομέα φαγητού, σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 12/11/2023, στη συμβολή των οδών Αστιγγος και Σανταρόζα στην Πατρα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το δίκυκλο και εγκατέλειψε το σημείο.

Ο οδηγός του ΙΧ που φέρεται να παραβίασε προτεραιότητα χτύπησε με σφοδρότητα τον διανομέα, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος με τραύματα στο χέρι και το πόδι. Τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Στο σημέιο κλήθηκε η Αστυνομία, ενώ «σήμα» δόθηκε στους ντελιβαράδες που βρίσκονται σε υπηρεσία.

Η άμεση κινητοποίηση είχε ως αποτέλεσμα οι διανομείς τροφίμων να εντοπίσουν το αυτοκίνητο, σταθμευμένο σε συνοικία του Ζαβλανίου. Αστυνομικοί συνέλαβαν τον ασυνείδητο οδηγό.

Πηγή: pelop.gr

