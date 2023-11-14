Ένταση σε Θήβα και Αλίαρτο για το θάνατο του 17χρονου Ρομά

Κλίμα έντασης επικρατεί στη Θήβα, την Αλίαρτο και την ευρύτερη περιοχή καθώς οι κινητοποιήσεις των Ρομά και άλλων για το θάνατο του 17χρονου είναι στο αποκορύφωμά τους.

Πριν λίγο ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο και η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έκαναν οι συμμαθητές του 17χρονου από το ΕΠΑΛ της Θήβας που είναι σε κατάληψη.

Για περισσότερο από δύο ώρες διαδήλωσαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης φωνάζοντας συνθήματα κατά της αστυνομικής βίας ενώ στη συνέχεια οργανώθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων της Θήβας ζητώντας να σταματήσει η αστυνομική αυθαιρεσία και να τιμωρηθεί ο κατηγορούμενος.

Μέχρι το ξημέρωμα ήταν αναμμένες οι φωτιές στην Αλίαρτο και ιδιαίτερα στην έξοδο του επαρχιακού δρόμου προς τη Θήβα. Από νωρίς το βράδυ Ρομά είχαν στήσει οδοφράγματα και είχαν βάλει φωτιές κοντά στο δρόμο Θήβας -Λειβαδιάς ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρισκόταν από πολύ νωρίς στη συγκεκριμένη περιοχή. Ακόμη και σήμερα το πρωί η κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή είναι προβληματική καθώς υπάρχουν ομάδες Ρομά που συγκεντρώνονται για να διαμαρτυρηθούν.

Τέλος ιδιαίτερα έντονη είναι η αστυνομική παρουσία τη σημερινή μέρα και θα συνεχιστεί μέχρι αύριο, που έχει προγραμματιστεί η κηδεία του 17χρονου.Μεθάυριο Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης ο 41χρονος ο αρχιφύλακας της ΟΠΚΕ Βοιωτίας για τον θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου Ρομά . Ο αρχιφύλακας παραμένει κρατούμενος, με τον εισαγγελέα να του έχει απαγγείλει κατηγορίες, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και παράνομη εκτέλεση πυροβολισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

