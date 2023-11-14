Κυρανάκης για συμβολαιογράφους: «Παράλογη απόφαση αποχής λόγω ψηφιοποίησης εν έτει 2023»

Στη χθεσινή απόφαση των συμβολαιογράφων να απέχουν από την ερχόμενη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης με ανάρτησή του. Οι συμβολαιογράφοι αποφάσισαν αποχή αντιδρώντας, όπως αναφέρουν, στην επερχόμενη μεταρρύθμιση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που προβλέπει τη δημιουργία Ψηφιακού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτων, ζητώντας την απόσυρσή του.

Σε απάντηση, ο κ. Κυρανάκης δημοσιεύει για πρώτη φορά αναλυτικά το πλαίσιο των μέχρι τώρα συζητήσεων που έχουν λάβει χώρα μεταξύ του αρμόδιου Υφυπουργού και των Συλλόγων των συμβολαιογράφων. «Εφόσον δεχθούν την ψηφιακή μεταρρύθμιση, οι μεταγραφές ακινήτων θα πραγματοποιούνται σε 1 ημέρα, αντί των πολύμηνων καθυστερήσεων που συμβαίνει σήμερα. Ας μας πουν λοιπόν συγκεκριμένα και με διαφάνεια, σε τι ακριβώς διαφωνούν», αναφέρει.

Διαβάστε αναλυτικά την ανάρτηση του Κ. Κυρανάκη:

Ολόκληρο το κείμενο της ανάρτησης:

Οι Συμβολαιογράφοι αποφάσισαν αποχή από τα καθήκοντά τους απορρίπτοντας την ψηφιακή μεταρρύθμιση στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Απαντώντας σε όσα ισχυρίζονται οι συνδικαλιστές εκπρόσωποί τους και με σκοπό την αδιαμεσολάβητη ενημέρωση των επαγγελματιών συμβολαιογράφων αλλά και του συνόλου των πολιτών, δημοσιεύω για πρώτη φορά το πλαίσιο των μέχρι τώρα συζητήσεών μας στις 5 θεσμικές συναντήσεις με τους Συλλόγους Συμβολαιογράφων.

Τι ζητάμε από τους Συμβολαιογράφους:

1) Από τον Ιανουάριο του 2024 που μπαίνει σε λειτουργία ο ψηφιακός φάκελος μεταβίβασης ακινήτου, τα συμβόλαια να κατατίθενται σε ψηφιακό αρχείο (Αναγνώσιμο PDF, υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά από τον Συμβολαιογράφο) μαζί με την περίληψη μεταγραφής.



2) Τα στοιχεία συμβαλλομένων να αντλούνται από το Μητρώο Πολιτών του gov.gr ώστε να αποφεύγονται λάθη.

3) Τα στοιχεία ακινήτου να αντλούνται από τη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου, με δικαίωμα αλλαγής στοιχείων σε περίπτωση βεβαίωσης Μηχανικού.

4) Να μην υπάρχουν χειρόγραφες παραπομπές στα τελικά συμβόλαια και να μην υποβάλλουν σαρωμένα αρχεία που δεν είναι αναγνώσιμα ψηφιακά.

Τι ΔΕΝ ζητάμε από τους Συμβολαιογράφους:

1) Δεν τους ζητάμε να αλλάξει απολύτως τίποτα στον τρόπο που διαπιστώνουν τη δικαιοπρακτική ικανότητα των συμβαλλομένων. Δεν καταργείται η αυτοπρόσωπη παρουσία ενώπιον συμβολαιογράφου ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική βούληση των μερών, όπως ισχυρίζεται το συνδικαλιστικό τους όργανο.

2) Δεν επηρεάζεται καθόλου ο τρόπος που τηρούν το δικό τους πρωτότυπο αρχείο στο δικό τους γραφείο. Απλά το Ελληνικό Κράτος αντί να συνεχίσει να λαμβάνει έγχαρτα συμβόλαια, θα λαμβάνει ψηφιακά αντίγραφα συμβολαίου.

Αξίζει να συνειδητοποιήσει κανείς ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης δαπανώνται 200 εκατομμύρια ευρώ για την ψηφιοποίηση των παλαιών συμβολαίων σε όλα τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας.

Εφόσον δεχθούν την ψηφιακή μεταρρύθμιση, οι μεταγραφές ακινήτων θα πραγματοποιούνται σε 1 ημέρα, αντί των πολύμηνων καθυστερήσεων που συμβαίνει σήμερα.

Ας μας πουν λοιπόν συγκεκριμένα και με διαφάνεια, σε τι ακριβώς διαφωνούν.

Πηγή: skai.gr

