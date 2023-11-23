Αρχαιολογικός θησαυρός βρέθηκε σε βουνοπλαγιά της Κρήτης με τα ευρήματα να εντυπωσιάζουν. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost όλα ξεκίνησαν όταν στα γραφεία του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης έφτασε η πληροφορία για την ύπαρξη αρχαίων αντικείμενων σε βουνοπλαγιά στις Γούρνες Ηρακλείου.

Έτσι το πρωί της Δευτέρας οι αρχές προχώρησαν στη περισυλλογή του θησαυρού.

Στη συνέχεια τα αρχαία αντικείμενα, μεταφέρθηκαν από κλιμάκιο αστυνομικών και εξετάσθηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, η οποία γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Οι αρχαιότητες που κατασχέθηκαν και συνιστούν αντικείμενα ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας είναι τα εξής:

μαρμάρινη κεφαλή ανδρός,

τμήμα κεφαλής πήλινου ειδωλίου φτιαγμένου σε μήτρα πιθανόν ρωμαϊκής περιόδου,

ακέραιο ειδώλιο κυκλαδικού τύπου γυναικείας μορφής με τα χέρια ενωμένα στην κοιλιακή χώρα πιθανώς τρίτης χιλιετίας π.Χ.,

απόληξη χάλκινου ξίφους με κεντρική νεύρωση πιθανώς μινωικής περιόδου,

οστέινο εργαλείο με τέσσερις οπές σπασμένο σε -3- μέρη,

τμήμα στλεγγίδας κλασικής ή ρωμαϊκής περιόδου,

πήλινο γυναικείο ειδώλιο αναθηματικό φτιαγμένο σε μήτρα πιθανώς κλασσικής ή ρωμαϊκής περιόδου και

βυζαντινή πόρπη από κράμα χαλκού εβδόμου αιώνα μ.Χ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχαιότητες θα παραδοθούν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Αρχαιολογικό Μουσείου Ηρακλείου. Την ίδια ώρα σχηματίστηκε δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

