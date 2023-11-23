Το σύνθημα για την έναρξη της πιο όμορφης γιορτής του χρόνου δίνει σήμερα, Πέμπτη στις 18:00 το απόγευμα ο Δήμος Αθηναίων, προσκαλώντας τις Αθηναίες και τους Αθηναίους στη μεγάλη εκδήλωση για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Σύνταγμα.

Το εντυπωσιακό έλατο, ύψους 17 μέτρων, που και φέτος μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα από το Καρπενήσι, θα ανάψει τα φώτα του, σηματοδοτώντας το ξεκίνημα της επίσημης φωταγώγησης της πόλης και γεμίζοντας από άκρη σε άκρη την Αθήνα με φως και χριστουγεννιάτικη λάμψη. Συνολικά 24.000 φωτάκια τύπου led, θα «αποκαλύψουν» τα πανέμορφα στολίδια και τις εκατοντάδες μπάλες που στολίζουν το δέντρο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης ο οποίος θα φωταγωγήσει το δέντρο, σε δήλωσή του τονίζει: «Και αυτά τα Χριστούγεννα, η Αθήνα θα λάμψει. Η φωταγώγηση ξεκινά την Πέμπτη από την “καρδιά” της πόλης και απλώνεται σε όλες τις γειτονιές. Καλούμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους να έρθουν στην πλατεία Συντάγματος για να ζήσουν από κοντά την πρώτη λαμπερή γιορτή της φετινής χριστουγεννιάτικης Αθήνας».

Η πλατεία Συντάγματος θα μετατραπεί σε μία μεγάλη μουσική σκηνή και θα υποδεχθεί τους ταλαντούχους ερμηνευτές Δώρο Δημοσθένους και Πέννυ Μπαλτατζή που σε μια μοναδική σύμπραξη με την Athens Big Band, θα παρουσιάσουν διασκευές αγαπημένων χριστουγεννιάτικων τραγουδιών. Οι ξεχωριστές φωνές τους θα ενωθούν με τη μεγάλη μπάντα του Δήμου Αθηναίων, δίνοντας τον ρυθμό της γιορτινής περιόδου.

Οικοδεσπότες της πρώτης εορταστικής βραδιάς των Χριστουγέννων θα είναι το αγαπημένο τηλεοπτικό δίδυμο, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος, οι οποίοι θα φέρουν το «Στούντιο 4» στην «καρδιά» της γιορτινής Αθήνας.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους, ενώ καθ’ όλη τη διάρκειά της θα υπάρχει παράλληλη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Από το κέντρο της πλατείας και την κορυφή του πανύψηλου δέντρου, φωτεινές ακτίνες φτάνουν σε όλη την πόλη.

Περίπου 83 χλμ. φωτεινές γιρλάντες τύπου led και φωτοσωλήνες φωτίζουν δέντρα και κολώνες, περισσότερα από 3.800 εναέρια και επιστύλια led στολίδια δίνουν τον γιορτινό τόνο, ενώ 44 δέντρα, μεγάλα αερόστατα και αρκούδοι στολίζουν 37 πλατείες της πόλης. Δέκα χριστουγεννιάτικα χωριά -τα αγαπημένα των παιδιών- με πλούσιο πρόγραμμα στήνονται σε ισάριθμες πλατείες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.