«Έσπασε» την ποινή της ισόβιας κάθειρξης που της είχε επιβληθεί πρωτόδικα, η 43χρονη χήρα του 62χρονου καρδιολόγου Χριστόδουλου Καλαντζάκη.

Χθες Τετάρτη, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο την έκρινε ένοχη κατά πλειοψηφία για την κατηγορία της συνέργειας στην ανθρωποκτονία. Η ποινή που της επιβλήθηκε είναι 15 έτη κάθειρξη.

Ο 42χρονος πρώην εραστής και φυσικός αυτουργός της εν ψυχρώ δολοφονίας του καρδιολόγου κηρύχθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και του επιβλήθηκε και πάλι η ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας έδρας του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Ανατολικής Κρήτης στο Ηράκλειο, πρότεινε νωρίτερα την ενοχή της 43χρονης χήρας και του 42χρονου Βούλγαρου πρώην εραστής της.

Στην αγόρευσή της η Εισαγγελέας επεσήμανε ότι η ηθική αυτουργία που - με βάση το κατηγορητήριο - αποδίδεται στην χήρα του καρδιολόγου είναι δύσκολο να αποδειχθεί ως αδίκημα γιατί «πάντα ο ηθικός αυτουργός κινείται στο παρασκήνιο και ποτέ, μα ποτέ στο προσκήνιο».

Υπογράμμισε παράλληλα ότι στην ηθική αυτουργία ένα κρίσιμο στοιχείο είναι το κίνητρο.

Και μπορεί η 43χρονη κατηγορούμενη να αρνείται, μετ' επιτάσεως, όλα όσα της αποδίδονται, ωστόσο, πάντα κατά την Εισαγγελέα, η σύζυγος του καρδιολόγου ήταν εκείνη που ήθελε την εξόντωση του άντρα της και "έχοντας συναισθηματικό και οικονομικό κίνητρο", ήταν αυτή που προκάλεσε στον εραστή της την απόφαση να τον δολοφονήσει!

«Τα κίνητρα αυτά δεν ήταν δικά του αλλά δικά της κίνητρα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Γιατί δεν τον χώριζε;» συνέχισε στην αγόρευσή της η εισαγγελέας, αναφέροντας ότι «ο γιατρός ήταν περίπου σύμφωνος με αυτό». Κατά την κρίση της η γυναίκα θα μπορούσε να χωρίσει, όμως δεν θα είχε την οικονομική στήριξη που απολάμβανε και αυτό δεν θα μπορούσε να το απαρνηθεί»

Το χρονικό της δολοφονίας

Ήταν 9 το πρωί της 7ης Οκτωβρίου του 2017 όταν ο Χριστόδουλος Καλαντζάκης ταξίδευε με το αυτοκίνητό του από τη Σητεία προς τον Μακρύ Γυαλό με σκοπό να μεταβεί στο ιατρείο που διατηρεί στην περιοχή ώστε να εξετάσει τους ασθενείς του.

Όταν ο γνωστός καρδιολόγος έφτασε στη θέση Πιλαλήματα του Κουτσουρά ο 37χρονος τότε (αστυνομικός στο επάγγελμα) τον περίμενε και άνοιξε πυρ με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον του αυτοκινήτου.

Ο Χριστόδουλος Καλαντζάκης βγήκε από το ΙΧ φωνάζοντας βοήθεια με τον δράστη να τον πυροβολεί τέσσερις – τουλάχιστον – φορές.

Η μία σφαίρα βρήκε τον γιατρό στο κεφάλι ενώ οι υπόλοιπες τρεις στην πλάτη.

«Και οι δύο κατηγορούμενοι ψεύδονται με την ευκολία του αέρα που αναπνέουν. Ένα τέτοιο έγκλημα δεν το αφήνεις στην τύχη του, ο αστυνομικός το σχεδίασε με όλες τις λεπτομέρειες. Μόνος του; όσο σκληρός κι αν είναι, χαζός δεν είναι», ανέφερε σε άλλο σημείο η Εισαγγελέας.

Καταπέλτης ήταν η Εισαγγελέας και σε ότι είχε να κάνει με τους ισχυρισμούς του 42χρονου πρώην αστυνομικού (με διακρίσεις και βραβεύσεις από την κυβέρνηση της χώρας του), που επανέλαβε στην απολογία του ότι η γυναίκα του καρδιολόγου δεν γνώριζε τίποτε για τις προθέσεις του και ότι σκοπός του ήταν να "εξηγηθεί" με τον καρδιολόγο,, ο οποίος - κατά τον κατηγορούμενο - όταν έμαθε για τη σχέση του με τη γυναίκα του "απείλησε αυτόν και το ανήλικο παιδί του".

«Είναι δυνατόν ένας σκληροτράχηλος αστυνομικός, που είχε να κάνει στην επαγγελματική του πορεία με αδίστακτους και βαρείς εγκληματίες, να φοβηθεί έναν μεσόκοπο καρδιολόγο από τη Σητεία;» αναρωτήθηκε η Εισαγγελέας.

Η ίδια επεσήμανε ότι ο Βούλγαρος «ήταν άτυχος» που τον είδαν την μοιραία μέρα οι κυνηγοί - αυτόπτες μάρτυρες. «Έχουμε να κάνουμε με μια εν ψυχρώ δολοφονία, με καρτέρι, μεθόδευση σχεδιασμό, με τα πάντα», τόνισε.

Για μία ορθή και δίκαιη απόφαση τόσο σε επίπεδο ενοχής όσο και σε επίπεδο επιβλητέας ποινής, έκανε λόγο ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης της 43χρονης χήρας, κ. Διονύσης Βέρρας, ο οποίος νωρίτερα έδωσε μάχη με την αγόρευση του για τη μετατροπή της κατηγορίας της ηθικής αυτουργίας σε συνέργεια, γεγονός που άλλαξε το πλαίσιο ποινής.

Όπως είπε, ο νομικός χαρακτηρισμός που τελικά αποδόθηκε, είναι αυτός που έπρεπε και θεωρεί, όπως είπε, ότι πλέον τελειώνει όλο αυτό το θλιβερό γεγονός με ένα τρόπο που κανένας δεν μπορεί να αισθανθεί ότι είναι αδικημένος.

Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι πολύ σύντομα η εντολέας του θα είναι εκτός φυλακών, τονίζοντας ότι αυτή την στιγμή έχει χρέος και κοινωνική ευθύνη να αναθρέψει το παιδί της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να επουλωθούν οι πληγές που προκλήθηκαν από το συμβάν που δικάσαμε».

Την ικανοποίηση του για την απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου εξέφρασε και ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης της 43χρονης, κ. Μανόλης Αναστασάκης, ο οποίος δήλωσε ότι με την ετυμηγορία του το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης διόρθωσε το νομικό σφάλμα της πρωτοβάθμιας απόφασης

