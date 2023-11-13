Τα συνεργεία δουλεύουν πυρετωδώς για να στολίσουν το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στήθηκε το Σαββατοκύριακο στο Κέντρο Ροκφέλερ ( Rockefeller Center) στο Μανχάταν, το διασημότερο και μεγαλύτερο δέντρο της πόλης της Νέας Υόρκης.

Μία νορβηγική ελάτη 12 τόνων, ηλικίας 85 ετών και μήκους 24 μέτρων – μεταφέρθηκε με κάθε… επισημότητα στο αίθριο του Ροκφέλερ, ενώ πλήθος κόσμου χειροκροτούσε και έβγαζε φωτογραφίες.

Το δέντρο-τοπόσημο της Νέας Υόρκης για τα Χριστούγεννα εδώ και τουλάχιστον 80 χρόνια, θα στολιστεί με 50.000 πολύχρωμα φώτα και ένα αστέρι 400 κιλών με 70 ακτίνες και 3 εκατ. κρυστάλλους.

Η φωταγώγηση θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου και το δέντρο θα παραμείνει εκεί μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

