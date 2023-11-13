Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ερχονται Χριστούγεννα: Στήθηκε το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Ροκφέλερ της Νέας Υόρκης – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μία νορβηγική ελάτη μήκους 24 μέτρων μεταφέρθηκε με κάθε… επισημότητα στο αίθριο του Ροκφέλερ, ενώ πλήθος κόσμου χειροκροτούσε και έβγαζε φωτογραφίες

δεντρο

Τα συνεργεία δουλεύουν πυρετωδώς για να στολίσουν το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στήθηκε το Σαββατοκύριακο στο Κέντρο Ροκφέλερ ( Rockefeller Center) στο Μανχάταν, το διασημότερο και μεγαλύτερο δέντρο της πόλης της Νέας Υόρκης. 

ροκφελερ

Μία νορβηγική ελάτη 12 τόνων, ηλικίας 85 ετών και μήκους 24 μέτρων – μεταφέρθηκε με κάθε… επισημότητα στο αίθριο του Ροκφέλερ, ενώ πλήθος κόσμου χειροκροτούσε και έβγαζε φωτογραφίες. 

ροκφελερ

ροκφελερ

Το δέντρο-τοπόσημο της Νέας Υόρκης για τα Χριστούγεννα εδώ και τουλάχιστον 80 χρόνια, θα στολιστεί με  50.000 πολύχρωμα φώτα και ένα αστέρι 400 κιλών με 70 ακτίνες και 3 εκατ. κρυστάλλους. 

ροκφελερ

ροκφελερ

Η φωταγώγηση θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου και το δέντρο θα παραμείνει εκεί μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νέα Υόρκη Χριστουγεννιάτικο δέντρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark