Τα συνεργεία δουλεύουν πυρετωδώς για να στολίσουν το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στήθηκε το Σαββατοκύριακο στο Κέντρο Ροκφέλερ ( Rockefeller Center) στο Μανχάταν, το διασημότερο και μεγαλύτερο δέντρο της πόλης της Νέας Υόρκης.
Μία νορβηγική ελάτη 12 τόνων, ηλικίας 85 ετών και μήκους 24 μέτρων – μεταφέρθηκε με κάθε… επισημότητα στο αίθριο του Ροκφέλερ, ενώ πλήθος κόσμου χειροκροτούσε και έβγαζε φωτογραφίες.
Το δέντρο-τοπόσημο της Νέας Υόρκης για τα Χριστούγεννα εδώ και τουλάχιστον 80 χρόνια, θα στολιστεί με 50.000 πολύχρωμα φώτα και ένα αστέρι 400 κιλών με 70 ακτίνες και 3 εκατ. κρυστάλλους.
Η φωταγώγηση θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου και το δέντρο θα παραμείνει εκεί μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου.
