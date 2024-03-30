Πλήρως ψηφιακή γίνεται στις υπηρεσίες που παρέχει προς το κοινό η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στο 18ο Πολυσυνέδριο «Καινοτομία & Ανάπτυξη», που διοργάνωσε το ka-business.gr.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -το ανακοινώνουμε αυτό σε μερικές εβδομάδες- θα είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας η οποία θα έχει εντάξει στο gov.gr. σχεδόν το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες, στις επιχειρήσεις, στους επαγγελματίες. Έχουν ήδη ενταχθεί 300 υπηρεσίες, εντός των επόμενων εβδομάδων εντάσσονται άλλες 300 και έτσι φτάνουμε στις 600 υπηρεσίες --σχεδόν στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες θα παρέχονται διαδικτυακά. Τέλος στα γκισέ, τέλος η ταλαιπωρία, τέλος οι χαμένοι χρόνοι», ανέφερε ο κ. Τζιτζιώστας, ενώ ταυτόχρονα σημείωσε πως «πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο πριν μερικές μέρες η κατάργηση όλων των ανταποδοτικών τελών που πληρώνονται επιχειρηματίες, επαγγελματίες και πολίτες στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», άρα «μειώνουμε το κόστος, εξοικονομούμε πόρους, εξοικονομούμε ανθρώπινο δυναμικό και τα ρίχνουμε στην τόνωση της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία των προϋποθέσεων για να πετύχουμε την περιβόητη ανάπτυξη στον τόπο μας και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής για όλους τους συμπολίτες μας».

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση έργων μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων ο περιφερειάρχης είπε ότι παρουσιάστηκε χθες στους 38 δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας το νέο ΕΣΠΑ. «Θα είναι πόροι που ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για την Κεντρική Μακεδονία τα επόμενα χρόνια, για όλες τις δράσεις και τα έργα που μαζί σχεδιάζουμε και μαζί υλοποιούμε. Είμαστε ήδη στην Ελλάδα πρώτοι στη γραμμή εκκίνησης, έχουμε ήδη σηκώσει αιτήσεις για το μισό ΕΣΠΑ, δηλαδή περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ, έχουν ήδη αναρτηθεί ως προσκλήσεις και έχουμε ήδη εντάξει το 1/3 των πόρων αυτών», διευκρίνισε.

Αναφέρθηκε ακόμη στο ThessINTEC, χαρακτηρίζοντας το «εμβληματικό έργο που θα αλλάξει όλη την ιστορία και τις προσπάθειες που κάνουμε για την καινοτομία», παραθέτοντας παράλληλα στοιχεία για την υποστήριξη των δράσεων καινοτομίας από την Περιφέρεια. «Έχουμε διαθέσει ως Περιφέρεια πόρους ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ τα τελευταία χρόνια για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μόνο την περίοδο του κορονοϊού διαθέσαμε 200 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις μας με μη επιστρεπτέα καταβολή, σώζοντας 7.500 επιχειρήσεις και διασφαλίζοντας 25.000 θέσεις εργασίας. Κατευθύναμε άλλα 800 εκατομμύρια για τη στήριξη της καινοτομίας, για να γίνουν οι επιχειρήσεις μας πιο εξωστρεφείς, να αναβαθμιστούν τεχνολογικά, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές».

Χάρη σε αυτές τις πρωτοβουλίες, όπως πρόσθεσε, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφεται μέσω επίσημων στοιχείων στο top 10 των ραγδαία αναπτυσσόμενων περιφερειών πανευρωπαϊκά στον τομέα της καινοτομίας, ενώ πέρυσι το ΑΕΠ στην περιοχή αυξήθηκε κατά 9%, δημιουργήθηκαν 70.000 νέες θέσεις εργασίας τα τελευταία πέντε χρόνια, αυξήθηκαν οι εξαγωγές στην Κεντρική Μακεδονία κατά 18% φθάνοντας 6,2 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

