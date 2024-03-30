Άγριο επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από νυχτερινό κέντρο στο Κολωνάκι

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Κολωνάκι στη συμβολή των οδών Αναγνωστοπούλου και Ηρακλείτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες δυο παρέες τσακώθηκαν μέσα σε νυχτερινό κέντρο και βγήκαν έξω προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους.

Τότε ξέσπασε άγριος καβγάς ανάμεσα σε τέσσερα άτομα με τον δράστη να χτυπάει ένα από τα θύματα αρχικά με το κοντάκι του όπλου.

Στη συνέχεια πυροβόλησε δύο φορές με τις σφαίρες να καρφώνονται στον προφυλαχτήρα σταθμευμένου οχήματος στην οδό Αναγνωστοπούλου.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο το δράστη των πυροβολισμών με μία γυναίκα και τους συνέλαβαν.

Ο άνδρας είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για κλοπές και για όπλα.

Στο ΙΧ εντοπίσθηκε και ένα όπλο, το οποίο έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Δυο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.