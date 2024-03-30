Θεσσαλονίκη: Τέλη Απριλίου η ολοκλήρωση των πρόδρομων εργασιών για το FlyOver

Όταν ολοκληρωθεί το εργοτάξιο του FlyOver θα φανεί και πώς θα διαμορφωθεί η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στην τελική της μορφή, κάτι που προσδιορίζεται στα τέλη Απριλίου, εκτίμησε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο 18ο Πολυσυνέδριο «Καινοτομία & Ανάπτυξη», που διοργάνωσε το ka-business.gr.

«Αυτό που γίνεται τώρα είναι οι πρόδρομες εργασίες και όντως οι πρόδρομες εργασίες πήγαιναν -τουλάχιστον όταν μίλησα και το είπα αυτό- πολύ γρηγορότερα απ ό, τι περιμέναμε και πιστεύω ότι μέχρι τα τέλη του Απριλίου θα έχουν ολοκληρωθεί και το εργοτάξιο θα πάρει την τελική του μορφή, δηλαδή θα έχει μεταφερθεί στο ανατολικό τμήμα της οδού προς την πλευρά του Σέιχ Σου», είπε ο κ.Ταχιάος, εξηγώντας ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό ώστε «να μπει και ο φορέας για να αρχίσει να κατασκευάζεται το έργο».

Σχετικά με το κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγων των εργασιών για το FlyOver ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ουσιαστικά όταν ολοκληρωθεί το εργοτάξιο τότε θα δούμε πώς θα έχει διαμορφωθεί η κίνηση στην περιφερειακή στην τελική της μορφή», παρατηρώντας και ότι σταδιακά παρατηρείται βελτίωση της κατάστασης.

«Έχουν βελτιωθεί δραστικά οι συνθήκες κυκλοφορίας μέσα από την ίδια την πόλη για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί αυτή τη στιγμή η πόλη αστυνομεύεται και αυτό που πραγματικά έλειψε -γιατί αυτό είναι που προκαλεί τη φόρτιση- είναι η παράνομη στάθμευση στις βασικές διαμπερείς οδούς που διέρχονται μέσα από την πόλη και επιτρέπουν την κίνηση από νότο προς βορρά βορειοανατολικά, δηλαδή από τη μεριά της Χαλκιδικής και της Καλαμαριάς προς τη μεριά της ΠΑΘΕ. Σιγά σιγά το βλέπουμε ότι τα πράγματα βελτιώνονται, γιατί αλλάζει και το μοτίβο των μετακινήσεων στην πόλη. Ο καθένας επιλέγει την οδό που αυτός θεωρεί ότι πλέον τον εξυπηρετεί καλύτερα και αυτό βελτιώνει τις συνθήκες κυκλοφορίας. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι δεν υπάρχει στην περιφερειακή οδό πρόβλημα», επισήμανε ο υφυπουργός, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση δήλωσε πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σχεδιασμός για δακτύλιο.

Ο κ. Ταχιάος έκανε λόγο για εξαιρετική συνεργασία με την περιφέρεια για τη σηματοδότηση, αλλά και με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τόσο για τη δημιουργία περιφερειακών πάρκινγκ, όσο και για να γίνεται μόνο νυχτερινή αποκομιδή. «Έχει κατατεθεί τροπολογία -τουλάχιστον έχει υπογραφεί από εμένα- για τη χορήγηση στον Δήμο Θεσσαλονίκης μιας έκτακτης επιχορήγησης για τα προσεχή χρόνια, ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την αυξημένη εργατική δαπάνη λόγω της νυχτερινής αποκομιδής. Έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να βελτιώνονται οι συνθήκες», είπε.

«Πολύ σημαντικό επίτευγμα η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού»

Ο υφυπουργός Υποδομών αναφέρθηκε και στην υπογραφή της σύμβασης για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ, και αφετέρου της εταιρείας ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Παραχωρησιούχου και των αρχικών μετόχων, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και EGIS PROJECTS S.A. κάνοντας λόγο για «ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για το οποίο πρέπει να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που δούλεψαν διαχρονικά πάρα πολλά χρόνια».

«Χρειάζεται να γίνουν πιστοποιήσεις των σηράγγων, χρειάζεται να γίνει βαριά συντήρηση, χρειάζεται να υπάρχει διαρκής συντήρηση, χρειάζονται να γίνουν στηθαία […] Υπάρχει ΣΕΑ μόνο στον Πλαταμώνα και τα άλλα είναι εκτός οδού και [...]αυτά είναι ζητήματα τα οποία χρήζουν επενδύσεων. Μπορεί να επενδύσει κυρίως ο ιδιωτικός τομέας ή μάλλον μόνο ιδιωτικός τομέας. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν είναι ανεξάντλητο [...] και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον δεν χρηματοδοτεί έργα τα οποία έχει ήδη χρηματοδοτήσει, δεν χρηματοδοτεί τη συντήρηση τους, αλλά δεν χρηματοδοτεί και νέα οδικά έργα εύκολα, εκτός αν πρόκειται για έργα που αφορούν την οδική ασφάλεια. Οι υποδομές πλέον έχουν πάρα πολύ μικρό μερίδιο στο ΕΣΠΑ.

Έτσι, η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού είναι μια πολύ σημαντική πράξη, πάρα πολύ σημαντική πράξη που θα μας επιτρέψει ο τελευταίος αυτός αυτοκινητόδρομος, ο οποίος δεν έχει τα απολύτως λειτουργικά χαρακτηριστικά να τα αποκτήσει, να είναι όλοι ικανοποιημένοι από τον αυτοκινητόδρομο αυτό», ανέφερε.

Σχετικά με το επόμενο βήμα στο οποίο εμπλέκεται το υπουργείο Υποδομών διευκρίνισε ότι αφορά την παράδοση της Εγνατίας Οδού στον παραχωρησιούχο. Αυτό, όπως πρόσθεσε, δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, επειδή υπογράφηκε σύμβαση, αλλά θα χρειαστεί να λυθούν κάποιες εκκρεμότητες. Εκτίμησε ακόμη πως το έργο θα φέρει και νέες επενδύσεις «για παράδειγμα θα κατασκευαστεί ο κάθετος, ο δεύτερος κλάδος και θα αναβαθμιστεί ο υπόλοιπος στον κάθετο άξονα μεταξύ της Ελλάδος και της Βόρειας Μακεδονίας, στο τμήμα Χαλάστρα και Πολύκαστρο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.