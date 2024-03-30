Στην ενεργοποίηση των Ογκολογικών Συμβουλίων στα νοσοκομεία με στόχο τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας,.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη και αφορούσε τις νέες επενδύσεις σε τρεις παραγωγικές μονάδες στην περιοχή.

Όπως είπε ο υπουργός τα 3/4 των ογκολογικών φαρμάκων που συνταγογραφούνται, οι ασθενείς δεν τα χρειάζονται. Γι αυτό και η ένωση ογκολόγων Ελλάδας ζητάει να ενεργοποιηθούν τα Ογκολογικά Συμβούλια στα νοσοκομεία και αυτό θα κάνουμε. Η φαρμακευτική δαπάνη, πρόσθεσε, συνεχώς αυξάνεται και οι καινοτόμες θεραπείες είναι εξαιρετικά ακριβές. Εάν δεν μπορέσουμε να ρυθμίσουμε την φαρμακευτική δαπάνη, στο τέλος οι ασθενείς δεν θα έχουν φάρμακα. Αναφέρθηκε στην αλόγιστη δαπάνη του ΙΦΕΤ, που από 25 εκατ. έχει φτάσει περίπου 270 εκατ.

Μίλησε για εντατικοποίηση του ελέγχου, για συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και διαφάνεια.

Αναφερόμενος στις ελλείψεις φαρμάκων ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε αλλαγές στον τομέα των φθηνών φαρμάκων.

Είπε ότι -εκτός από το τεράστιο πρόβλημα σε ολόκληρη την ΕΕ που πυροδότησε η πανδημία- ευθύνονται και οι υπερβολικά χαμηλές τιμές των φαρμάκων.

Προανήγγειλε αλλαγές και αυξήσεις της τιμής ώστε να μην χαθούν από την αγορά παλιά, φθηνά, δοκιμασμένα φάρμακα. Σημείωσε μάλιστα ότι φθηνά φάρμακα οι εταιρείες αρνούνται να τα φέρουν στην Ελλάδα ή τα αντικαθιστούν από ακριβά. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Σημείωσε ότι σε 15 ημέρες θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Υγείας ευρεία σύσκεψη εκπροσώπων της ελληνικής και ξένης φαρμακοβιομηχανίας για να συζητηθεί το clawback το οποίο έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη και το οποίο αν δεν ελεγχθεί ο ασθενής δεν θα βρίσκει το φάρμακό του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.