Θεσσαλονίκη: Στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης ρυμουλκήθηκε το αντιτορπιλικό «Βέλος»

Εντός των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, στο εμπορικό τμήμα όπου κατά κύριο λόγο ελλιμενίζονται επιβατικά πλοία και κρουαζιερόπλοια, ρυμουλκήθηκε το αντιτορπιλικό «Βέλος», όπου αναμένεται να γίνει περαιτέρω επιθεώρηση του πλοίου και να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες.

Πρόκειται για πλοίο που ναυπηγήθηκε στην Βοστώνη των ΗΠΑ και έλαβε την ονομασία USS «CHARRETTE» DD 581, καθελκύστηκε στις 3 Ιουνίου του 1942 και υπηρέτησε επί 32 χρόνια στο Πολεμικό Ναυτικό της της Ελλάδας σε αποστολές και ασκήσεις. Είναι ένα πλοίο με πλούσια ιστορία αφού πέρα από την υπηρεσία του στο Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας είναι και βετεράνος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου καθώς αποτέλεσε μάχιμο πλοίο που πολέμησε στις ναυτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό. Σε αυτές τις επιχειρήσεις του Αμερικάνικου Ναυτικού κατά των Ιαπώνων στα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού το, τότε, USS «CHARRETTE» DD 581 έδρασε ως πλοίο υποστηρίξεως αεροπλανοφόρων, πλοίο ανθυποβρυχιακής και αντιαεροπορικής προστασίας νηοπομπών ενώ βύθισε ένα ιαπωνικό υποβρύχιο όπως και έτερο πλοίο των Ιαπώνων.

Του απονεμήθηκαν δεκατρείς σταυροί μάχης όπως και άλλα παράσημα στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1958 το πλοίο παραχωρήθηκε στο τότε Ελληνικό Βασιλικό Ναυτικό αφού εκσυγχρονίστηκε στα ναυπηγεία Long Beach της Καλιφόρνιας μαζί με τρία ίδιου τύπου, μια παραχώρηση που είχε γίνει στο πλαίσιο αμοιβαίας βοήθειας ΗΠΑ - Ελλάδας. Το πλοίο που χτίστηκε από 3.050 τόνους ατσάλι πέρα από τον μακρινό Ειρηνικό Ωκεανό αποτέλεσα ένα σημαντικό πλοίο για το ΠΝ στο σκληρό ελληνικό Αιγαίο. Παροπλίσθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1991 ενώ ήταν το 1994 όταν χαρακτηρίστηκε ως Μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα (Μ.Α.Α). Σήμερα υπάρχουν μόλις τέσσερα πλοία του τύπου από τα 175 του τύπου που είχαν ναυπηγηθεί σε όλο τον κόσμο. Το αντιτορπιλικό «Βέλος» είχε δέσει στο ανατολικό τμήμα της παραλίας της Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριου του 2019 και η υποδοχή των πολιτών είχε επίσημα ξεκινήσει Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου ενώ μέχρι σήμερα ο αριθμός των επισκεπτών που δέχτηκε στη Θεσσαλονίκη ξεπερνά τους 250.000.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

