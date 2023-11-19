Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση ρυμούλκησης του αντιτορπιλικού “Βέλος” προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου θα είναι μια αρχική στάση, προτού αποφασιστεί στη συνέχεια, ποιος θα είναι ο τελικός προορισμός του ιστορικού πλοίου.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στην επιχείρηση ρυμούλκησης συνδράμουν δύο ρυμουλκά σκάφη. Αυτή η διαδικασία θα προχωρήσει εφόσον διευθετηθεί το ζήτημα της εξεύρεσης του σημείου, που θα αγκυροβολήσει το αντιτορπιλικό.
Σημειώνεται πως για να προχωρήσει η διαδικασία θα πρέπει να πέσει και ο αέρας και να έχουν αντληθεί πλήρως τα νερά, που έχουν μπει στο εσωτερικό του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.