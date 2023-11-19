Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση ρυμούλκησης του αντιτορπιλικού “Βέλος” προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου θα είναι μια αρχική στάση, προτού αποφασιστεί στη συνέχεια, ποιος θα είναι ο τελικός προορισμός του ιστορικού πλοίου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στην επιχείρηση ρυμούλκησης συνδράμουν δύο ρυμουλκά σκάφη. Αυτή η διαδικασία θα προχωρήσει εφόσον διευθετηθεί το ζήτημα της εξεύρεσης του σημείου, που θα αγκυροβολήσει το αντιτορπιλικό.

Σημειώνεται πως για να προχωρήσει η διαδικασία θα πρέπει να πέσει και ο αέρας και να έχουν αντληθεί πλήρως τα νερά, που έχουν μπει στο εσωτερικό του.

Πηγή: ΕΡΤ

