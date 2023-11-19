Μάχη δίνουν για αρκετές ώρες στο θρυλικό αντιτορπιλικό «Βέλος» στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, το οποίο «χτυπήθηκε» από την θαλασσοταραχή λόγω της μανίας των ανέμων.
Το ιστορικό πλοίο υπέστη ρήγμα, ενώ από την δύναμη των κυμάτων προκλήθηκαν ζημιές στο ντεκ της νέας παραλίας. Από το πρωί πραγματοποιείται συντονισμένη επιχείρηση για να στεγανοποιηθεί το ρήγμα.
Γερανός και δύτης βρίσκονται στο σημείο όπου είναι αγκυροβολημένο το αντιτορπιλικό, στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής, προκειμένου να τοποθετήσουν τις προστατευτικές μπάλες ανάμεσα στο ντεκ και στο πλοίο, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί λόγω των ισχυρών ανέμων.
Με την βοήθεια του γερανού τοποθετείται και σκάλα προκειμένου το πλήρωμα του πλοίου να μπορέσει να κατέβει από αυτό.
Επί τόπου παραμένει από χθες το ρυμουλκό το οποίο κρατάει σταθερό το ιστορικό πλοίο.
Σημειώνεται ότι το πλοίο που λειτουργεί ως μουσείο, είναι αγκυροβολημένο από τον Σεπτέμβριο του 2019, στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής.
- Έκρηξη από διαρροή υγραερίου σε σπίτι στα Τρίκαλα - Τραυματίστηκε σοβαρά ένας ηλικιωμένος (Φωτογραφίες)
- Διαμαρτυρία Σ.Φ.Ε.Α. για το «Βέλος»: Ζητά την ασφαλή επιστροφή του ιστορικού πλοίου στο «Πάρκο ναυτικής παράδοσης», μετά το ρήγμα
- Το σχέδιο των Ολλανδών για τη «θωράκιση» του Θεσσαλικού κάμπου από τα καιρικά φαινόμενα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.