Μάχη δίνουν για αρκετές ώρες στο θρυλικό αντιτορπιλικό «Βέλος» στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, το οποίο «χτυπήθηκε» από την θαλασσοταραχή λόγω της μανίας των ανέμων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το ιστορικό πλοίο υπέστη ρήγμα, ενώ από την δύναμη των κυμάτων προκλήθηκαν ζημιές στο ντεκ της νέας παραλίας. Από το πρωί πραγματοποιείται συντονισμένη επιχείρηση για να στεγανοποιηθεί το ρήγμα.

Γερανός και δύτης βρίσκονται στο σημείο όπου είναι αγκυροβολημένο το αντιτορπιλικό, στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής, προκειμένου να τοποθετήσουν τις προστατευτικές μπάλες ανάμεσα στο ντεκ και στο πλοίο, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί λόγω των ισχυρών ανέμων.

Με την βοήθεια του γερανού τοποθετείται και σκάλα προκειμένου το πλήρωμα του πλοίου να μπορέσει να κατέβει από αυτό.

Επί τόπου παραμένει από χθες το ρυμουλκό το οποίο κρατάει σταθερό το ιστορικό πλοίο.

Σημειώνεται ότι το πλοίο που λειτουργεί ως μουσείο, είναι αγκυροβολημένο από τον Σεπτέμβριο του 2019, στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής.

