Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 25χρονος τράπερ που κατηγορείται, μαζί με ένα ακόμη άτομο, για την επίθεση εναντίον 23χρονου φοιτητή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

O φοιτητής νοσηλεύεται για 11η μέρα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, ενώ εισαγγελέας και ανακρίτρια, ομόφωνα «έδειξαν» στον 25χρονο το δρόμο για τις φυλακές.

Ο ίδιος, απολογούμενοςστην 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, αρνήθηκε την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας (από κοινού) που του αποδίδεται, παρουσιάζοντας τη δική του οπτική για το περιστατικό. Κατά πληροφορίες, ανέφερε ότι προηγήθηκε ένα σχόλιο από την παρέα του 23χρονου, το οποίο εξέλαβε ως «ειρωνικό», ενώ αποδέχθηκε ότι χτύπησε τον παθόντα στο πρόσωπο.

Φέρεται δε να κατονόμασε το άτομο που τον συνόδευε και - κατά τη δικογραφία - χτύπησε στον θώρακα τον 23χρονο.

Ο ίδιος στην απολογία του υποστήριξε ότι μετά την πτώση του φοιτητή με το κεφάλι στο έδαφος, του πρόσφεραν πρώτες βοήθειες. «Εγώ σήκωσα ψηλά τα πόδια του και ο γνωστός μου πήγε να του φέρει νερό», είπε, κατά πληροφορίες, τονίζοντας: «δεν είχα πρόθεση να του προκαλέσω κακό», «δεν ήταν το δικό μου χτύπημα αυτό που προκάλεσε το αποτέλεσμα».

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο στην περιοχή των Λαδάδικων, στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση εντάλματος που είχε εκδοθεί εις βάρος του από την ανακρίτρια. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, στη συμβολή των οδών Συγγρού με Εγνατία, έξω από μπαρ, όπου το νεαρό θύμα βρισκόταν με την παρέα του. Κατά την ίδια δικογραφία, ο φοιτητής δέχθηκε απρόκλητη επίθεση με αφορμή μία απλή ερώτηση που απηύθυνε προς τον 25χρονο, με συνέπεια να πέσει στο έδαφος και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Μετά την επίθεση, ο παθών μετέβη στο σπίτι του, όπου έπεσε να κοιμηθεί, κάτι το οποίο πιθανολογείται ότι συντέλεσε και στην επιδείνωση της υγείας του. Πληροφορίες αναφέρουν πως όταν ξύπνησε δεν είχε καλή επαφή με το περιβάλλον και τα λόγια του ήταν ακατάληπτα. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει αιμάτωμα στο κεφάλι, ενώ τον υπέβαλλαν σε πολύωρο χειρουργείο. Μέχρι σήμερα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.