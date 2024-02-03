Τη Δευτέρα θα απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 25χρονος τράπερ, που μαζί με ένα ακόμη άτομο κατηγορείται, για την επίθεση εναντίον 23χρονου φοιτητή, πριν από μία εβδομάδα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο γνωστός τράπερ συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή των Λαδάδικων, στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί εις βάρος του από την 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, για την πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας (από κοινού), η οποία διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.

Το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια κι αφού εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης, οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, από την οποία πήρε προθεσμία. Μέχρι να απολογηθεί και να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση, παραμένει υπό κράτηση.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίηση του δεύτερου ατόμου βρίσκονται σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, το 23χρονο θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

