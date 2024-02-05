Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έφτασε το πρωί της Δευτέρας ο 25χρονος τράπερ, που μαζί με ένα ακόμη άτομο κατηγορείται για την επίθεση εναντίον 22χρονου φοιτητή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος νοσηλεύεται ακόμα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

«Έχω μιλήσει, προφανώς», ανέφερε ερωτώμενος για το αν είχε επικοινωνία με την οικογένεια του νεαρού, ενώ μπαίνοντας στο κτήριο φώναξε «σταματήστε να γράφετε ψέματα».

Δείτε το βίντεο κατά την πρ4οσέλευσή του στον ανακριτή:



Ο νεαρός επρόκειτο να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας, ωστόσο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την Τετάρτη προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία. Μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Ο γνωστός τράπερ συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή των Λαδάδικων, στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί εις βάρος του από την 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, για την πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας (από κοινού), η οποία διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.

Ο 25χρονος και ένας φίλος του επιτέθηκαν στον νεαρό φοιτητή, που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ για την ταυτοποίηση του δεύτερου ατόμου βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ νοσηλεύεται ο φοιτητής

Στο μεταξύ, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίηση του δεύτερου ατόμου βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ την ίδια ώρα, το 23χρονο θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Συγγρού με Εγνατία, έξω από μπαρ, όπου το νεαρό θύμα βρισκόταν με την παρέα του. Ο 23χρονος δέχθηκε απρόκλητη επίθεση στο πρόσωπο και στον θώρακα από τους δύο κατηγορούμενους, με συνέπεια να πέσει στο έδαφος και να χτυπήσει στο κεφάλι. Κατά την ίδια δικογραφία, αφορμή φέρεται να στάθηκε μία απλή ερώτηση που απηύθυνε ο φοιτητής προς τον 25χρονο τράπερ, όταν τον αναγνώρισε.

Μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε, ο νεαρός μετέβη στο σπίτι του, όπου έπεσε να κοιμηθεί, κάτι το οποίο πιθανολογείται ότι συντέλεσε και στην επιδείνωση της υγείας του. Πληροφορίες αναφέρουν πως όταν ξύπνησε δεν είχε καλή επαφή με το περιβάλλον και τα λόγια του ήταν ακατάληπτα.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει αιμάτωμα στο κεφάλι, ενώ τον υπέβαλαν σε πολύωρο χειρουργείο.

