Με πανελλαδικές εξετάσεις και την ελάχιστη βάση εισαγωγής του πεδίου και όχι του τμήματος, θα μπαίνουν οι μαθητές στα μη κρατικά πανεπιστήμια σύμφωνα με τα όσα είπε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου «ενίσχυση Δημοσίου Πανεπιστημίου– Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων».

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, όποιος έχει διεθνές μπακαλορέα και όποιος έχει απολυτήριο λυκείου άλλης χώρας ισότιμο με το δικό μας, εγγράφεται χωρίς εξετάσεις στα μη κρατικά ΑΕΙ.

Ο υπουργός Παιδείας, παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο σε συνέντευξη τύπου διευκρίνισε ότι στα μη κρατικά πανεπιστήμια θα μπορούν να εγγράφονται όσοι υποψήφιοι πληρούν και όλα τα επιπλέον κριτήρια που το μητρικό ξένο πανεπιστήμιο θα έχει θέσει.

Εξήγησε επίσης, ότι για να είναι κάποιος υποψήφιος, θα πρέπει να καλύπτει την ελάχιστη βάση εισαγωγής του επιστημονικού πεδίου που τον ενδιαφέρει. Αυτό θα προκύπτει από τον μέσο όρο της επίδοσής του στα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου που τον ενδιαφέρει επί 0,8.

Το εν λόγω νομοσχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση από σήμερα το βράδυ με στόχο την κατάθεσή του στη Βουλή έως τις 20 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο υπουργός, η ίδρυση των μη κρατικών ΑΕΙ θα γίνει με την εποπτεία του κράτους τα οποία θα έχουν τη νομική ονομασία Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Όπως εξήγησε η ίδρυσή τους θα γίνει κατόπιν έγκρισης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και την γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Οι τίτλοι σπουδών θα έχουν σφραγίδα από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ.

«Η έναρξη λειτουργίας τους θα γίνει από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Για τη λειτουργία τους απαιτούνται εγγυητικές επιστολές 500.000 και τουλάχιστον τρεις σχολές με εξαίρεση των 20 κορυφαίων πανεπιστημίων του πλανήτη. Η εισαγωγή θα γίνεται με πανελλαδικές και θα πρέπει να πιάσουν την αντίστοιχη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του επιστημονικού πεδίου».

Πρόκειται για 200 άρθρα που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις και για τα μη κρατικά αλλά και αναβαθμίσεις των κρατικών πανεπιστημίων.

Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα αρχίσουν να δέχονται αιτήσεις φοιτητών από το Σεπτέμβριο του 2025, ενώ σε εξέλιξη συζητήσεις με γνωστά ξένα πανεπιστήμια τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι χαιρετίζει την ομόφωνη απόφαση στη Συνόδου των Πρυτάνεων για ψηφιακή εξεταστική, ενώ ανέφερε ότι ο νόμος είναι νόμος: “Κάντε όση κριτική θέλετε, άλλα να μην ζημιωθούν οι φοιτητές από αυτό” είπε. Ανέφερε ότι θα υπάρχουν αυστηρά κριτήρια της ΕΘΑΑΕ για ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία θα ισχύουν και για ίδρυση νέου τμήματος από ΑΕΙ.

Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα για το εθνικό απολυτήριο ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι δεν είναι ώρα για να ανοίξει αυτή η συζήτηση: «Είναι στις προθέσεις μας, αλλά όχι τώρα». Επίσης δήλωσε ότι οι τίτλοι σπουδών θα σφραγίζονται από το υπουργείο Παιδείας και δεν θα χρειάζεται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 200 άρθρα στα οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για:

τα μη κερδοσκοπικά μη κρατικα πανεπιστήμια

τη θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των κρατικών πανεπιστημίων

την ακαδημαϊκή αναδιάρθρωση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

την πλήρη διοικητική αυτονομία του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου

Ο υπουργός δήλωσε ότι θα αυτονομηθεί το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και τόνισε ότι θα υπάρχουν κοινά μεταπτυχιακά των δημοσίων πανεπιστημίων με ξένα πανεπιστήμια.

Σχετικά με τις καταλήψεις ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «υπονομεύουν το ελληνικό δημόσιο ΑΕΙ οι καταλήψεις, η βία και οι καταστροφές. Σέβομαι το διάλογο αλλά τα υπόλοιπα υπονομεύουν τα ελληνικά ΑΕΙ».

Σημειώνεται ότι όσο γινόταν η παρουσίαση έξω από το υπουργείο Παιδείας σύλλογοι φοιτητών πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

