Σε συμβολικούς αποκλεισμούς μισής ώρας, από τη μία ως τη μιάμιση το μεσημέρι, προχώρησαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που έχουν στήσει μπλόκα σε διάφορα κομβικά σημεία της Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι ίδιοι δηλώνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι δεν θα κάνουν πίσω ούτε μισό βήμα στις βασικές τους διεκδικήσεις, καθώς ζητούν αφορολόγητο πετρέλαιο, επτά λεπτά/κιλοβατώρα στο ρεύμα, κρατική επιδότηση σε εφόδια και ζωοτροφές, αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αποζημιώσεις στο 100%, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος στα προϊόντα και φρένο στις ελληνοποιήσεις.

Ειδικότερα, σε συμβολικό αποκλεισμό μισής ώρας προχώρησαν τα αγροτικά μπλόκα στους κόμβους Δερβενίου, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας και Στρυμονικού επί της Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών, αλλά και στα Μάλγαρα, τη Χαλκηδόνα, τα Γιαννιτσά και άλλα σημεία στους νομούς Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας, όπου έχουν παραταχθεί τα τρακτέρ τις τελευταίες ημέρες. Τονίζεται ότι αντίστοιχη κινητοποιήση αναμένεται να πραγματοποιηθεί και αύριο, όπως έχουν ήδη προαποφασίσει οι συμμετέχοντες στα μπλόκα.

Στον κόμβο των Μουδανιών, επί της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο δεν προτίθεται να κάνουν κάποια κινητοποίηση σήμερα. Ωστόσο, έχουν ήδη προαποφασίσει στη γενική τους συνέλευση ότι θα προβούν σε δίωρο αποκλεισμό αύριο από τις 18.00 και στα δύο ρεύματα. Παρόμοια είναι η κατάσταση με το αγροτικό μπλόκο που στήθηκε στον κόμβο της Γαλάτιστας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου, όπου οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να προβούν και σήμερα σε τρίωρο αποκλεισμό από τις 19.00, όπως έπραξαν και χθες.

Αντίστοιχο είναι το κλίμα σε επίπεδο αγροτικών κινητοποιήσεων και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου έχουν στηθεί μπλόκα, σε συνέχεια της απόφασης που λήφθηκε χθες στην Νίκαια της Λάρισας. Σε αυτήν, υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους και διοργάνωση Πανεργατικού Συλλαλητηρίου στην Αθήνα, εντός της επόμενης εβδομάδας με τρακτέρ. Βέβαια, έχουν διαμηνύσει ότι εάν μέχρι και αύριο ο πρωθυπουργός ικανοποιήσει αιτήματά τους, τότε θα παύσουν και τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες αποκλείουν τους δρόμους στον Αλμυρό και στο Στεφανοβίκειο

Σε συμβολικό αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αθήνας-Θεσσαλονίκης, προχωρούν οι αγρότες της περιφέρειας Αλμυρού, στις 3 μετά το μεσημέρι και για λίγη ώρα, ενώ έχουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ και τα γεωργικά μηχανήματα σε τμήμα του δρόμου που είναι κλειστό για την κυκλοφορία, επειδή γίνονται εργασίες επί της ΠΑΘΕ.

Παράλληλα, στις 5 το απόγευμα, αγρότες από τα χωριά του Δήμου Ρήγα Φεραίου, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού Βόλου-Λάρισας, στο ύψος του Στεφανοβικείου, απειλώντας ότι τις επόμενες ημέρες θα προβούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στο μεταξύ, για το προσεχές Σάββατο 10/2 στις 19.30, έχει προγραμματιστεί σύσκεψη των εκπροσώπων των αγροτικών μπλόκων της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τον συμβολικό αποκλεισμό των συνόρων της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία. «Όλα είναι ανοιχτά και εφόσον ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν ανταποκριθεί στα όσα δικαίως ζητάμε για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε στον πρωτογενή τομέα, τότε δεν αποκλείεται να ακολουθήσουμε σκληρότερη στάση», σημειώνει ο αγρότης Παιονίας, Θωμάς Καρυπίδης και προσθέτει: «παλεύουμε για την επιβίωσή μας».

Μπήκαν στην Εγνατία

Στην αρχή της Εγνατίας Οδού, στο 1ο χιλιόμετρο έξω από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, παρέταξαν οι αγρότες της Θεσπρωτίας τρακτέρ, φορτηγά και αγροτικά αυτοκίνητα.

Η αστυνομία τους εμπόδισε να περάσουν, όμως παραβίασαν το μπλόκο και μπήκαν στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα, ενώ άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκλείσουν αργότερα τον αυτοκινητόδρομο και την έξοδο του λιμανιού.

Οι αγρότες συγκεντρώθηκαν από τις 11:00 το πρωί και διέσχισαν ολόκληρη την πόλη. Η μηχανοκίνητη πορεία, που διήρκησε περίπου μία ώρα, κατέληξε στο λιμάνι όπου παρατάχθηκαν όλα τα οχήματά τους στον δρόμο.

Είναι κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και παραγωγοί του νομού Θεσπρωτίας, οι οποίοι ζητούν μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, κατώτατες εγγυημένες τιμές, αποζημιώσεις από φυσικές ή άλλες καταστροφές.

Την ιδια ώρα αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας στο ύψος του Αγρινίου προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Αντιρρίου - Ιωαννίνων.

Αγρότες έκλεισαν τον κόμβο των Μαλγάρων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

