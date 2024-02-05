Απολογείται σήμερα ο 25χρονος τράπερ, που μαζί με ένα ακόμη άτομο κατηγορείται για την επίθεση εναντίον 22χρονου φοιτητή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο Εισαγγελέας έχει ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή.

Σύμφωνα με τη μήνυση, το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της 23ης Ιανουαρίου κοντά στη διασταύρωση των οδών Συγγρού με Εγνατία. Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις που συγκέντρωσε η αστυνομία, ο 23χρονος που ήταν μαζί με άλλους δύο φοιτητές, βλέποντας τον τράπερ είπε στην παρέα του «αυτός είναι γνωστός» και τότε δέχτηκε την επίθεση. Όπως αναφέρει η καταγγελία, ο τράπερ έδωσε κεφαλιά στον νεαρό και αμέσως μετά ένα δεύτερο άτομο τον κλώτσησε στο σώμα, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος.

Ο 23χρονος επέστρεψε στο σπίτι του, όπου έπεσε να κοιμηθεί, κάτι το οποίο πιθανολογείται ότι συντέλεσε και στην επιδείνωση της υγείας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ξύπνησε ένιωσε έντονη αδιαθεσία, δεν είχε καλή επαφή με το περιβάλλον και τα λόγια του ήταν ακατάληπτα, γι’ αυτό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Βρέθηκε ότι έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στο κεφάλι και χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση έξι ωρών, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Ο τράπερ φέρεται να υποστηρίζει πως δεν αντιλήφθηκε τον σοβαρό τραυματισμό του φοιτητή, καθώς, μετά το συμβάν, όλοι αποχώρησαν από το σημείο. Οι αστυνομικές έρευνες για τον δεύτερο δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΕΡΤ

