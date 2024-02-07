Προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι, ζήτησε και έλαβε ο λιμενικός ο οποίος συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για δωροληψία υπαλλήλου κατ'επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και λαθρεμπορία.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, πρόκειται για ένα βαρύ κατηγορητήριο και η σε βάρος του δικογραφία «βασίζεται σε άρση απορρήτου επικοινωνιών επί δίμηνο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.