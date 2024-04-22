Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Ξέφυγε τον κίνδυνο ο 17χρονος ποδηλάτης που είχε παρασυρθεί από ΙΧ

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε την Παρασκευή από τη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου στο «Παπανικολάου» όπου και υπεβλήθη σε επιτυχής εγχείρηση 

Νοσοκομειο Παπανικολαου

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο του νοσοκομείου «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, ο 17χρονος ποδηλάτης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά, όταν παρασύρθηκε από ΙΧ, την προηγούμενη Τετάρτη.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε την Παρασκευή από τη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου στο «Παπανικολάου» και την επόμενη μέρα υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση στην πανεπιστημιακή κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, η οποία ήταν επιτυχής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 17χρονος επικοινωνεί με το περιβάλλον και θυμάται λεπτομέρειες για το ατύχημα. Ενδέχεται μέσα στην εβδομάδα να πάρει εξιτήριο, ενώ πιθανόν να υποβληθεί και σε άλλες μικροεπεμβάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη ατύχημα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark