Θεσσαλονίκη: Ξέφυγε τον κίνδυνο ο 17χρονος ποδηλάτης που είχε παρασυρθεί από ΙΧ

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο του νοσοκομείου «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, ο 17χρονος ποδηλάτης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά, όταν παρασύρθηκε από ΙΧ, την προηγούμενη Τετάρτη.
Ο 17χρονος μεταφέρθηκε την Παρασκευή από τη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου στο «Παπανικολάου» και την επόμενη μέρα υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση στην πανεπιστημιακή κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, η οποία ήταν επιτυχής.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 17χρονος επικοινωνεί με το περιβάλλον και θυμάται λεπτομέρειες για το ατύχημα. Ενδέχεται μέσα στην εβδομάδα να πάρει εξιτήριο, ενώ πιθανόν να υποβληθεί και σε άλλες μικροεπεμβάσεις.
