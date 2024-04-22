Σαν σήμερα - το 1941- βυθίστηκε το αντιτορπιλικό «ΥΔΡΑ»

Στις 22 Απριλίου 1941, το αντιτορπιλικό «ΥΔΡΑ» δέχθηκε σφοδρή προσβολή από γερμανικά αεροπλάνα, ενώ έπλεε κοντά στη νησίδα Λαγούσα του Σαρωνικού.

Μία ώρα μετά την επίθεση το αντιτορπιλικό βυθίστηκε παρασύροντας στον βυθό τον κυβερνήτη, αντιπλοίαρχο Θεόδωρο Πεζόπουλο, 3 αξιωματικούς, 11 υπαξιωματικούς και 26 ναύτες.

Εχθες, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης για τη βύθιση του αντιτορπιλικού από τον Δήμο Αίγινας, στο σημείο βύθισης, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του νησιού.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ρίψη στεφάνων στο σημείο βύθισης.

Η βύθιση του ΥΔΡΑ

Το αντιτορπιλικό ΥΔΡΑ είχε διαταχθεί να πλεύσει από τον την περιοχή του Ισθμού Κορίνθου όπου βρισκόταν, προς στις Φλέβες, για να συναντήσει το γεμάτο με πυρομαχικά εμπορικό πλοίο ΜΑΡΙΜΕΣΚ.

Το Ύδρα μαζί με το υποβρύχιο Παπανικολής θα συνόδευαν και θα προστάτευαν το εμπορικό προς τη Σούδα και στη συνέχεια θα πήγαιναν στην Αλεξάνδρεια απ όπου θα συνέχιζαν τη πολεμική τους δράση.

Κατά τον πλου του, το αντιτορπιλικό υπέστη βομβαρδισμό από 70 περίπου αεροπλάνα Junkers 87 Stuka, με αποτέλεσμα να βυθιστεί δίπλα στις Λαγούσες.

Στη διάρκεια της επιδρομής σκοτώθηκαν 42 από τα 156 μέλη του πληρώματος. Τέσσερις αξιωματικοί (ο κυβερνήτης Θ. Πεζόπουλος, ο ύπαρχος Λ. Βλαχάβας, ο ιατρός και ένας επιτελής), ένδεκα υπαξιωματικοί και είκοσι επτά ναύτες.

Πηγή: skai.gr

