Κρήτη: Τα δέκα κιλά κάνναβης, τα φιξάκια και ο «ομιχλώδης» ρόλος υπόδικου

Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Λασιθίου πήραν οι δύο συλληφθέντες στην υπόθεση με τα 10,5 κιλά χασίς, τις 23.000 ευρώ μετρητά και τα 24 φιξάκια κοκαίνης που χειρίστηκε το Τμήμα Ασφαλείας Ιεράπετρας.

Πρόκειται για έναν 52χρονο κρητικό που διαμένει στον Άγιο Νικόλαο και μία 40χρονη Αλβανίδα που ζει στην Ιεράπετρα. Μικρό μέρος των ναρκωτικών εντοπίστηκε στα σπίτια των δύο συλληφθέντων, η μεγαλύτερη όμως παρτίδα εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο, ενώ τα χρήματα βρέθηκαν στο σπίτι της γυναίκας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σπίτι της 40χρονης βρέθηκε και ατζέντα με ιδιόχειρες σημειώσεις με αναγραφόμενα ποσά και ονόματα, τα οποία αξιολογούνται από τις Αρχές.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι η κατάσχεση των 10,5 κιλών χασίς ενδέχεται να συνδέεται με πρόσωπα που είχαν συλληφθεί προ μηνών και σήμερα είναι έγκλειστα στη φυλακή.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο στο ρόλο υπόδικου από την Αλβανία.

