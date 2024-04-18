Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος ποδηλάτης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ο 17χρονος βρίσκεται διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 

ΕΚΑΒ

Διασωληνωμένος διακομίστηκε στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης 17χρονος ποδηλάτης που παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Γ. Αγγέλου, στη Χαριλάου.

Η κατάσταση της υγείας του ανήλικου χαρακτηρίζεται κρίσιμη, σύμφωνα με πληροφορίες. Προανάκριση για το περιστατικό, το οποίο έγινε χθες το βράδυ, διεξάγει η Τροχαία Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Θεσσαλονίκη ποδήλατο Δυστύχημα τραυματισμός
