Διασωληνωμένος διακομίστηκε στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης 17χρονος ποδηλάτης που παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Γ. Αγγέλου, στη Χαριλάου.

Η κατάσταση της υγείας του ανήλικου χαρακτηρίζεται κρίσιμη, σύμφωνα με πληροφορίες. Προανάκριση για το περιστατικό, το οποίο έγινε χθες το βράδυ, διεξάγει η Τροχαία Θεσσαλονίκης.

