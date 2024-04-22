Πέντε πρόσωπα μεταξύ των δεκάδων συλληφθέντων φέρεται να είναι οι ηθικοί αυτουργοί της δολοφονικής επίθεσης κατά του αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη στου Ρέντη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, κατηγορούνται για την οργάνωση των επιθέσεων στου Ρέντη και για ηθική αυτουργία και συναυτουργία στη δολοφονία του 31χρονου αστυνομικού, όπως επίσης και για εγκληματική οργάνωση που ως περιφερόμενος στρατός συμμετείχε σε τουλάχιστον 10 περιστατικά βίας σε αθλητικούς χώρους.

Ποια είναι τα 5 πρωταγωνιστικά μέλη

Ο οργανωτής των επιθέσεων - Ο «Κοντός»

Ως βασικός οργανωτής των επιθέσεων σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων φέρεται να είναι ένας 40χρονος, γνωστός ως Ιωσήφ ή «κοντός», επικεφαλής θύρας οργανωμένων. Η επίθεση μάλιστα στο κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη στου Ρέντη απ’ ότι φαίνεται ήταν προγραμματισμένα αντίποινα για όσα είχαν συμβεί στον Βόλο 3 ημέρες πριν. Ανέφεραν χαρακτηριστικά «πάμε να τους καθαρίσουμε», «να τους τελειώσουμε». Αυτό ήταν το σύνθημα που έλεγε ο αρχηγός, εννοώντας τους αστυνομικούς, που θα βρίσκονταν στου Ρέντη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο «Κοντός» τη στιγμή της σύλληψης το βράδυ της Κυριακής σε καφετέρια στα Γιάννενα, είχε στις τσέπες του 5.000 ευρώ και 4 κινητά τηλέφωνα με τους αστυνομικούς να εικάζουν πως θα επιδίωκε να διαφύγει στο εξωτερικό.

Ο «αποθηκάριος»

Ο δεύτερος πρωταγωνιστής, είναι ο 27χρονος Όμλε, μάνατζερ γνωστού τράπερ, σεσημασμένος ηγέτης συνδέσμου στο Ίλιον. Σε τουλάχιστον 4 δικογραφίες ήταν κατηγορούμενος. Είναι αυτός που διαβίβασε τις εντολές της επίθεσης και έφερε ενισχύσεις. Μάλιστα, ήταν και ένας από τους «κλειδοκράτορες» της αποθήκης από την οποία φέρεται να μετέφερε οπλισμό και ναυτικές φωτοβολίδες και φέρεται να ήταν αυτός που έδωσε τη μοιραία φωτοβολίδα στον 18χρονο που ομολόγησε πως χτύπησε τον άτυχο αστυνομικό.

Ο «Ρουμάνος», ο «Shark» και ο «Κοκός»

Υπάρχει επίσης ένας 36χρονος με το προσωνύμιο "Ρουμάνος". Μάλιστα ήταν ανάμεσα στους συλληφθέντες από τη συμπλοκή που συνέβη τον Απρίλιο στο στάδιο Καραϊσκάκης στο πλαίσιο μια εσωτερικής διαμάχης ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού.

Παράλληλα, υπάρχουν και δύο 31χρονοι γνωστοί με τα παρατσούκλια, "Shark" που σημαίνει καρχαρίας, γνωστός συνδεσμίτης του Ολυμπιακού και "Koκός". Ο τελευταίος είχε συλληφθεί το 2013 για 4 ρατσιστικές επιθέσεις ως μέλος της Χρυσής Αυγής.μεταξύ των οποίων σε ένα κουρείο ανθρώπου πακιστανικής καταγωγής στην Μεταμόρφωση. Στην κατοχή του βρέθηκε και ένα πιστόλι.

20 στον βασικό πυρήνα, 40 ενισχύσεις

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είκοσι ακόμα συλληφθέντες αποτελούσαν τον βασικό εκτελεστικό πυρήνα για την εκδήλωση επεισοδίων και επιθέσεων, ενώ ακόμη 40 ήταν οι συνεργαζόμενοι με έκτακτες συμμετοχές προκειμένου να δώσουν μια «αριθμητική υπεροπλία» στο σχέδιο των ενεργιών

Στο πλαίσιο των κατ' οίκον ερευνών, τα ευρήματα που κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ήταν 2 πιστόλια, το ένα στην κατοχή του «Κοκού», ναυτικές φωτοβολίδες, μαχαίρια, πτυσσόμενα γκλοπ καθώς και ναρκωτικά.

Σημειώνεται πως σε μία περίπτωση σύλληψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα ο δράστης χτύπησε με πτυσσόμενο γκλοπ τον αστυνομικό ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς γιατί το έκανε είπε ότι «νόμιζα ότι ήσασταν κλέφτες».

Πώς έφτασαν σε αυτούς και τι τους αποδίδουν

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, αμέσως μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λυγγερίδη, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να κάνουν μια πολύμηνη έρευνα για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Η έρευνα αυτή ολοκληρώθηκε σήμερα και αποδίδει στους κατηγορούμενους εμπλοκή σε 14 υποθέσεις αθλητικής βίας.

Ρόλο - κλειδί φαίνεται να έπαιξε ένα βίντεο υψηλής ευκρίνειας που τράβηξε ένας από τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού στο γήπεδο προκειμένου αυτό να «ανέβει» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο πως έφτασε στα χέρια της αστυνομίας.

Το βίντεο απεικονίζει όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που έγιναν έως ότου φύγουν από τις κερκίδες και βγουν έξω για να συγκρουστούν με τους αστυνομικούς.

Επίσης, έγινε μια σειρά από άρσεις απορρήτου. Ποιος τηλεφώνησε σε ποιον τις κρίσιμες ώρες που ακολούθησαν τον τραυματισμού του 31χρονου αστυνομικού.

Επιπλέον, ρόλο - κλειδί έπαιξαν και τα πειστήρια που περισυνελέγησαν από το σημείο των επεισοδίων, υπήρξε η αντιπαραβολή τους με τα 400 άτομα που είχαν προσαχθεί αμέσως μετά τα επεισόδια.

Αναλυτικά οι υποθέσεις με τις οποίες συνδέονται τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι οι εξής:

Δεκέμβριος 2023 Πανθεσσαλικό: Επεισόδια στο Βόλος-Ολυμπιακός

Μάρτιος 2019 Ίλιον: Τραυματισμός με μαχαίρι γυναίκας οπαδού Παναθηναϊκού

Απρίλιος 2019 Διόδια Τραγάνας: Επίθεση με μαχαίρια σε οπαδούς ΑΕΚ

Δεκέμβριος 2021 Γήπεδο Καραϊσκάκης: Επεισόδια με ΜΑΤ

Δεκέμβριος 2022 Νέο Φάληρο: Επεισόδια και εμπρησμοί αυτοκινήτων

Δεκέμβριος 2022 Ζωσιμάδες: Επεισόδια στο ΠΑΣ Γιάννινα -Ολυμπιακός

Απρίλιος 2023 Γήπεδο Καραϊσκάκης: Επίθεση σε πούλμαν ΑΕΚ

Ιούλιος 2023 Λεωφόρος Μαραθώνος: Τραυματισμός με μαχαίρι οπαδού Παναθηναϊκού

Απρίλιος 2024 Γήπεδο Καραϊσκάκης: Επεισόδια μεταξύ οπαδών Ολυμπιακού

Πηγή: skai.gr

