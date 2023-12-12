Σε στάση εργασίας προχωρούν,απόψε, από τις 22:00 έως τη λήξη της βάρδιας, οι εργαζόμενοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες (Μετρό Γραμμή 1, 2 &3 και Τραμ).

Σε κοινή ανακοίνωσή τους Σωματεία της ΣΤΑΣΥ τονίζουν :

" Επειδή υπάρχουν άρθρα στην συλλογική σύμβαση εργασίας που δεν εκτελούνται.

-Επειδή δεν έχουν εκδοθεί οι ΚΥΑ που ο νόμος 5039/23 προβλέπει

-Επειδή στις οχλήσεις που κάνουμε για τα παραπάνω, στο υπουργείο μεταφορών εισπράττουμε αδιαφορία.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα Σταθερής Τροχιάς θα πραγματοποιήσουν 3ωρη προειδοποιητική Στάση Εργασίας, από τις 22:00 έως τη λήξη της βάρδιας".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

