Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ανακοινώνει ότι από σήμερα, Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023, η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης μετεγγραφής https://transfer.it.minedu.gov.gr είναι προσβάσιμη για τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. οι οποίοι έχουν αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14.00 μ.μ.

Όπως προβλέπεται στην υπ΄αριθμ. 142413/20-10-2020 Υ.Α (Β΄4617), η συγκεκριμένη δυνατότητα δίνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. οι οποίοι έχουν αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α' 121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες και στις οποίες:

α) δεν διαμένουν μόνιμα οι γονείς τους,

β) τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν την πλήρη κυριότητα κατοικίας και

γ) τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν επικαρπία κατοικίας.

Επισημαίνεται ότι και τα αδέλφια-φοιτητές/αθλητές θα πρέπει να υποβάλλουν τη δήλωση αποποίησης δικαιώματος μετεγγραφής/μετακίνησης μέσα από την ίδια εφαρμογή.

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

