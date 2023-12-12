Το Σάββατο 16/12 θα γίνει η κηδεία του Κώστα Νεστορίδη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Η νεκρώσιμος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 14:00 στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας, δίπλα στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Από τις 11 το πρωί του Σαββάτου η σορός του θρυλικού άσου της Ένωσης θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Στη συνέχεια ο Νεστορίδης θα μεταφερθεί στην τελευταία του κατοικία, στο κοιμητήριο Καλλιθέας.

Ο σύνδεσμος παλαιμάχων ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Με οδύνη και συντριβή πληροφορηθήκαμε σήμερα την απώλεια του τεράστιου Κώστα Νεστορίδη. Αυτή η πελώρια μορφή της ιστορίας της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν είναι πια κοντά μας και όλοι εμείς που είχαμε την ευλογία να τον γνωρίσουμε, να τον δούμε να αγωνίζεται και να μπούμε στο γήπεδο μαζί του, νιώθουμε συντετριμμένοι.

Δεν υπάρχουν λόγια το ποδοσφαιρικό μεγαλείο του «Νέστορα». Αλλά και τι να πεις για την καλοσύνη, το ήθος και την ανθρωπιά του; Είναι μία απώλεια που μας αφήνει όλους πολύ φτωχούς. Αγαπημένε μας Κώστα Νεστορίδη, καλό σου ταξίδι. Συλλυπητήρια σε αυτούς που μένουν πίσω. Η οικογένεια του πρέπει να είναι υπερήφανη για τον άνθρωπό της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

