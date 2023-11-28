Τρεις ανήλικοι λήστεψαν 54χρονο εκπαιδευτικό την ώρα που αποχωρούσε από το σχολείο, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ασκώντας σωματική βία σε βάρος του εκπαιδευτικού, του αφαίρεσαν τη βέρα του και μία αλυσίδα με σταυρό.

Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι, ενώ οι ανήλικοι συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία και οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πρόκειται για έναν 15χρονο, έναν 16χρονο κι έναν 17χρονο (ημεδαποί οι δύο πρώτοι, αλλοδαπός ο τρίτος), ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται (και συνελήφθη) ο θείος του τελευταίου, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ο σταυρός.

Στο 54χρονο θύμα προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

