Σύλληψη 60χρονης φυγόποινης για φοροδιαφυγή στη Θεσσαλονίκη

Ω διαχειρίστρια εταιρείας, η 60χρονη υπέβαλε ανακριβή δήλωση ΦΠΑ,«κλέβοντας» από το Δημόσιο άνω των 100.000 ευρώ

περιπολικο

Φυγόποινη που καταδικάστηκε σε τετραετή φυλάκιση για φοροδιαφυγή, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την δικαστική απόφαση, ως διαχειρίστρια εταιρείας, η 60χρονη υπέβαλε ανακριβή δήλωση ΦΠΑ, επιτυγχάνοντας μη απόδοση φόρου προς το Δημόσιο άνω των 100.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη πράξη έλαβε χώρα το 2008 στην Ημαθία, ενώ η 60χρονη οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών.

