Φυγόποινη που καταδικάστηκε σε τετραετή φυλάκιση για φοροδιαφυγή, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την δικαστική απόφαση, ως διαχειρίστρια εταιρείας, η 60χρονη υπέβαλε ανακριβή δήλωση ΦΠΑ, επιτυγχάνοντας μη απόδοση φόρου προς το Δημόσιο άνω των 100.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη πράξη έλαβε χώρα το 2008 στην Ημαθία, ενώ η 60χρονη οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

