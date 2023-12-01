Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική στις 2.30 τα ξημερώματα όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα επί της οδού Αλκίνοου, στην Άνω Πόλη.

Όπως γράφει το thestival.gr στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Ο 25χρονος ένοικος του σπιτιού κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο σπίτι, όμως οι πυκνοί καπνοί του προκάλεσαν αναπνευστικά προβλήματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Πηγή: skai.gr

