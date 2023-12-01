Ένοπλη ληστεία με θύματα ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Αμερικανών σημειώθηκε στα Σκροπονέρια στην Χαλκίδα. Οι δράστες τραυμάτισαν στο μάγουλο την ιδιοκτήτρια και μαζί με τα κλοπιμαία πήραν και τον σκύλο της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τρεις δράστες αρχικά αφού παραβίασαν την εξωτερική περίφραξη της μονοκατοικίας, στη συνέχεια εισήλθαν από την πόρτα στο εσωτερικό του σπιτιού όπου βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους ηληκιωμένους ιδιοκτήτες και τους απείλησαν με μαχαίρι.

Ένας εκ των δραστών, τοποθέτησε αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό της 85χρονης γυναίκας και στη συνέχεια την χαράκωσε στο πρόσωπο.

Ο δεύτερος δράστης έριξε κάτω τον σύζυγό της και αφού τον ακινητοποίησε του αφαίρεσε από το λαιμό μια χρυσή αλυσίδα και την βέρα από το χέρι του. Ο τρίτος ληστής έψαξε το σπίτι, βρήκε και άρπαξε δύο κινητά τηλέφωνα και ρολόγια.

Βούτηξαν και τον σκύλο

Οι τρεις δράστες φεύγοντας, από το σπίτι άρπαξαν τον σκύλο συντροφιάς των θυμάτων και αφού επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο που οδηγούσε συνεργός τους διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το ζευγάρι σοκαρισμένο ενημέρωσε την αστυνομία ενώ ανέφεραν μεταξύ άλλων στην Ασφάλειας Χαλκίδας ότι και οι τρεις δράστες φορούσαν κουκούλες και μάσκες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δουν τα πρόσωπά τους.

