Την περίοδο των Χριστουγέννων γιορτάζει η Google με το νέο Doodle της, δεδομένου ότι μπήκαμε στην πρώτη Δεκεμβρίου.

Η εορταστική περίοδος ξεκινά πάντως νωρίτερα από την 1η Δεκεμβρίου σύμφωνα με την ελληνορθόδοξη παράδοση: περιλαμβάνει την ημέρα των Χριστουγέννων, την Πρωτοχρονιά, τα Θεοφάνια, και αρκετές σημαντικές ονομαστικές εορτές, κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως της Αγίας Αικατερίνης και του Αγίου Στυλιανού στα τέλη Νοεμβρίου. Το Δεκέμβριο σημαντικές γιορτές είναι του Αγίου Σάββα, της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Νικολάου κ.α.

Από οικονομικής πλευράς, η εορταστική περίοδος συνδέεται επίσης με περίοδο εκπτώσεων που περιλαμβάνει μια περίοδο αιχμής για τον τομέα λιανικής. Χριστουγεννιάτικες βιτρίνες, στολισμοί χριστουγεννιάτικων δέντρων και φωταγωγήσεις πόλεων συνθέτουν αυτό το εορταστικό σκηνικό.

Πηγή: skai.gr

