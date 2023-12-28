Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Ρόδο

Ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.2 στην κλίμακα Richter κατεγράφη στις 12:40 και το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα ανατολικά της Ρόδου, όπως ανακοίνωσε εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 445 χλμ. ανατολικά νοτιοανατολικά των Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

