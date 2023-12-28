Παρέλαβε καθήκοντα δημάρχου Αθηναίων ο Χάρης Δούκας από τον Κώστα Μπακογιάννη

Τα καθήκοντα του δημάρχου Αθηναίων από τον απερχόμενο δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη παρέλαβε ο Χάρης Δούκας στην τελετή παράδοσης-παραλαβής στο Δημαρχείο της πλατείας Κοτζιά.

Είχε προηγηθεί η τελετή ορκομωσίας του νέου δημάρχου και των μελών του δημοτικού συμβουλίου στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, σε ένα μήνυμα που ο Χάρης Δούκας ήθελε να στείλει για την ανάδειξη των γειτονιών της πόλης, τονίζοντας χαρακτηριστικά «ο δήμος ξαναγυρίζει στις γειτονιές».

Ειδικότερα, ο κ. Δούκας αναφερθείς στην επιλογή της τόπου ορκωμοσίας του είπε ότι «αντικατοπτρίζει την προσήλωση της νέας Δημοτικής Αρχής στην ανάδειξη των γειτονιών της πόλης και στην προοπτική ανανέωσης, ανάπτυξης και δημιουργίας ίσων ευκαιριών για όλους τους κατοίκους της». «Απειλήθηκε πολλές φορές με κατάρρευση και κατάφερε να σωθεί χάρη στους κατοίκους και τις προηγούμενες δημοτικές αρχές», πρόσθεσε ο ίδιος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στην τελετή ορκωμοσίας παρευρέθηκαν ο Κώστας Μπακογιάννης και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Χάρης Δούκας από την κατάμεστη αίθουσα του κτιρίου από εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας και πλήθος αυτοδιοικητικών, ζήτησε ενότητα και συνεργασία για να ανταποκριθεί η νέα Δημοτική Αρχή στην εμπιστοσύνη των πολιτών με «κοινωνική ενσυναίσθηση και αποτελεσματικότητα".

Επίσης έθεσε τρεις βασικές προϋποθέσεις για να γυρίσει σελίδα η Αθήνα οι οποίες στηρίζονται στη διαμόρφωση μιας καθαρής και περιβαλλοντικά φιλικής πόλης, σε ένα νέο μοντέλο διοίκησης με αναθέσεις σε καθένα σύμβουλο μιας ευθύνης «όλες οι δράσεις του δήμου έχουν ονοματεπώνυμο» και στην καθιέρωση μιας νέας σχέσης του δήμου με τον πολίτη που θα διέπεται από την αρχή «καμία απόφαση ερήμην του».

Στην ομιλία του ο νέος Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε: «Συγκεντρωθήκαμε εδώ σε αυτή τη γειτονιά της Αθήνας για να σηματοδοτήσουμε τη θέλησή μας να δημιουργήσουμε μία Αθήνα Πράσινη και Καθαρή, Ασφαλή και Δημιουργική. Όπως την ονειρευόμαστε. Όπως είναι οι προσδοκίες των Αθηναίων. Είμαστε όλοι εδώ για να πούμε ότι η ζωή στην Αθήνα μπορεί να γίνει καλύτερη. Τα εμπόδια δεν μας πτοούν, οι δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν με την κοινή προσπάθεια. Χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εξαιρέσεις. Επιλέξαμε τη γειτονιά αυτή για το συμβολισμό ότι ο δήμος ξαναγυρίζει στις γειτονιές, εκεί που γράφεται καθημερινά η ιστορία και η ζωή των ανθρώπων».

Ο κ. Δούκας σημείωσε ότι για να αλλάξει σελίδα η Αθήνα, υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις: «Πρώτον, όλες οι δράσεις πρέπει να συντείνουν σε μια καθαρότερη περιβαλλοντικά πόλη. Αυτό σημαίνει γενναίες ενεργειακές παρεμβάσεις, σημαίνει σημαντική αύξηση του πρασίνου. Δεύτερον, θέλουμε ένα νέο μοντέλο διοίκησης του δήμου, που θα τον καθιστά πιο αποτελεσματικό. Ήδη δώσαμε το πρώτο δείγμα γραφής, αναθέτοντας και στους 26 δημοτικούς συμβούλους της παράταξης μας (είτε ως αντιδήμαρχοι, είτε ως εντεταλμένοι σύμβουλοι), συγκεκριμένη ατζέντα αρμοδιοτήτων. Τρίτον, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση του δήμου με τον πολίτη που θα διέπεται από την αρχή: καμία απόφαση ερήμην του. Όλες οι σημαντικές αποφάσεις θα παίρνονται μετά από δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.